L’Espagnol Alex Palou a été le grand perdant dans la conduite erratique de l’IndyCar

23/08/2021 à 05:51 CEST

Une conduite erratique a perturbé la course du championnat IndyCar et l’un des plus touchés a été le jeune pilote espagnol Alex Palou, qui lors des deux dernières courses n’a pas pu marquer et a perdu la tête pour le titre TNT Series.

Palou est resté debout dans son véhicule regarder une rediffusion de l’accident qui l’a éliminé de la dernière épreuve ovale de la saison et par conséquent consommé l’avantage qu’il avait dans le classement IndyCar.

Le reste du peloton a continué à rugir sans lui samedi soir au World Wide Technology Raceway après que Palou a subi un accident de trois voitures causé par un autre redémarrage incomplet.

Les courses bâclées et les redémarrages ratés ont été un problème toute la saison en IndyCar; rappelez-vous, l’éventuel vainqueur de la course, le Suédois Marcus Ericsson, passé devant le Français Sébastien Bourdais avant même que le peloton n’atteigne la ligne de redémarrage à Nashville plus tôt ce mois-ci.

Une vague de pilotage impatient et trop agressif a tourné la lutte pour le championnat, qu’il y a un mois le jeune Palou, de l’équipe Chip Ganassi Racing, dominait sereinement.

“Nous avons eu une conduite assez erratique et un peu folle cette saison, mais cela semble passer inaperçu”, a déclaré le Néo-Zélandais Scott Dixon, six fois champion d’IndyCar, après avoir été récupéré dans l’accident avec son coéquipier Palou.

Le vainqueur de la course, l’Américain Josef Newgarden, de l’équipe Penske, qui est désormais troisième au classement, est d’accord : « Je pense que les gens conduisent de manière agressive ces jours-ci.

Et Palou, impuissant devant le centre de soins quand Le pilote mexicain Pato O’Ward, de l’équipe Arrow McLaren SP, l’a dépassé pour la tête des points IndyCarIl s’est simplement demandé pourquoi il y avait tant d’impatience avec près de 200 tours à faire.

“C’est très tôt. Je veux dire, si c’est le dernier tour de la course, je peux le comprendre. Mais c’est encore tôt.”

Les courses risquées ont amélioré la course de championnat et ont placé O’Ward, 22 ans avec des aspirations en Formule 1, au sommet du classement IndyCar. O’Ward en deux semaines est passé de 42 points à 10 sur Palou, 24 ans, qui a mené après huit des 13 rondes.

Palou est sorti de la tête du classement pour la dernière fois il y a six courses, en juin à Détroit, où une victoire d’O’Ward l’a brièvement placé en tête d’un seul point.

Il n’y a pas de favoris dans la course de championnat qui déplace la compétition sur la côte ouest, où elle restera trois semaines près de la saison, et seulement 60 points séparent O’Ward d’Ericsson à la cinquième place.

La victoire de Newgarden l’a dépassé de la cinquième à la troisième place et à seulement 22 points de la tête.tandis que Dixon a perdu neuf points de plus pour prendre 43 points.

O’Ward, qui jusqu’à présent a été la grande bénéficiaire de la mode de la conduite agressive et dangereuse, Il a admis avoir joué la sécurité avec des mouvements calculés samedi soir.

Il a terminé deuxième derrière Newgarden et s’est contenté de suivre la meilleure voiture. La seule chance de gagner pour O’Ward aurait été si Newgarden était arrêté par les voitures qui avaient déjà été pliées “mais elles étaient toutes très respectueuses. C’est un changement.”

Et O’Ward a semblé innocenter le Néerlandais Rinus VeeKay pour son rôle dans le choc de Palou et Dixon., notant que les redémarrages ont été un désastre cette saison.

En fait, O’Ward pensait que la faute à VeeKay était peut-être imputable au pilote américain Alexander Rossi pour avoir créé un groupe de près de trois de large dans le virage.

“Je suppose que vous ne regardez pas dans le rétroviseur gauche ici. Il vient de tourner, alors j’ai dû claquer sur les freins pour éviter de tomber, ” a commenté O’Ward. ” Je suppose que c’est ce qui a causé le crash derrière l’assurance. Pour moi c’était soudain et assez agressif, oui.”

Il a déclaré que certains dans le circuit ovale étaient sales parce que « j’avais beaucoup à perdre et ils le savent.. Ils profitent juste d’où ils sont en termes de championnat. »

Dixon pense qu’il est temps que le contrôle de course IndyCar s’implique et, eh bien, contrôle les pilotes erratiques. Les enjeux sont élevés et il semble injuste que des décisions imprudentes nuisent aux pilotes qui tentent de courir dans le bon sens.

Newgarden a admis qu’après la victoire de samedi soir, il lui était difficile de se mordre la langue et de ne pas identifier les pires contrevenants. Mais il a dit qu’il appartenait aux concurrents individuels d’apprendre les nuances de leurs rivaux et de déterminer avec qui courir en toute sécurité.

Newgarden et O’Ward admettent que dans l’IndyCar la hiérarchie des pilotes vétérans qui existe en NASCAR doit être établie, où ils dénoncent impitoyablement la conduite dangereuse, le manque d’étiquette et le rejet du gentlemen’s agreement.

Mais Palou, O’Ward et Newgarden considèrent que la clé est que les conducteurs d’IndyCar suivent parfaitement les règles de la façon de concourir lorsque vous êtes au volant d’une voiture.