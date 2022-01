L’Espagnol Arturo Ordóñez, l’Hispanique le mieux classé au repêchage de la MLS

01/12/2022 à 06:38 CET

Le défenseur espagnol de l’Université de Pittsburgh, Arturo Ordonez, est devenu ce mardi le Hispanique le mieux classé au repêchage 2022 de la MLS lors de sa sélection par le Houston Dynamo en onzième manche du deuxième tour.

Ordóñez, étudiant en droit né à Salou, s’est fait remarquer lors de la cérémonie de sélection de la nouvelle saison menée par le milieu de terrain américain Ben Bender, nouveau renfort de Charlotte. « Merci beaucoup pour cette opportunité incroyable. J’ai hâte de commencer », a écrit Ordóñez, qui était la 39e recrue de l’équipe mondiale, sur son compte Twitter. L’Espagnol joue à l’Université de Pittsburgh depuis 2019. Il a également excellé dans le jeu aérien et a ainsi marqué trois des six buts qu’il a marqués en 57 matchs en tant que titulaire. De plus, il a accordé quatre passes décisives.

L’Équatorien Luis Felipe Fernandez-Salvador, de l’Université Clemson, a été le deuxième hispanique par excellence du repêchage lorsqu’il a été choisi par les Whitecaps de Vancouver en 16e position au deuxième tour, 44e au total. Le Salvadorien Roberto Molina, de Vegas Lights, de deuxième division américaine, a été sélectionné par les Colorado Rapids à la dix-septième étape du deuxième tour. L’attaquant brésilien Pedro Fonseca a signé pour le Real Salt Lake avec le numéro 25 au deuxième tour et son compatriote, le milieu de terrain Victor Dias, a déménagé à Vancouver avec la 30e place au troisième tour et la 86e au total.

Le podium du premier élu au repêchage est complété par deux Américains, le gardien de l’Université d’Indiana Roman Celentano dont la deuxième position a été occupée par Cincinnati, et l’attaquant de l’Université de Saint-Louis Isaiah Parker, sélectionné avec le numéro trois par Dallas.