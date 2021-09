L’espagnol d’Alcaraz se qualifie pour les quarts de finale de l’US Open

09/06/2021 à 7h28 CEST

Le jeune joueur de tennis espagnol Image de balise Carlos Alcaraz, numéro 55 mondial, a battu l’Allemand 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 et 6-0 ce dimanche en cinq sets Peter Gojowczyk, 141 au classement ATP, et a atteint les quarts de finale de l’Open des États-Unis (US Open).

Alcaraz, 18 ans, qui a fait la surprise d’éliminer le Grec Stefanos Tsitsipas, troisième tête de série, au troisième tour, également après avoir joué cinq sets, n’a pas joué son meilleur tennis, mais il a finalement trouvé le moyen de gagner contre un adversaire qu’il avait atteint le tableau principal grâce aux qualifications.

Le jeune Espagnol, qui fait ses débuts à l’Open, a terminé le match de trois heures et 31 minutes avec 35 gagnants et 45 fautes directes, en plus de placer sept as et de commettre quatre doubles fautes.

Tandis que Gojowczyk il a frappé 30 vainqueurs mais a commis 84 fautes directes, dont 12 doubles fautes, le pire record du tournoi à ce jour.

Malgré toutes les facilités que Gojowczyk lui a données, Alcaraz n’a pas su se définir dans les moments clés des trois premiers sets, malgré le fait qu’il a commencé le match avec un partiel 3-0 et a dû récupérer ses meilleurs tirs après avoir été abattu. 1 -2 sur le tableau de bord.

Alcaraz, dernier joueur espagnol à se retrouver dans le tableau du simple messieurs, aura comme prochain adversaire en quart de finale le vainqueur du match joué par l’Américain ce soir. Frances Tiafoe et le jeune Canadien Félix Auger Aliassime, douzième tête de série.

Dans d’autres résultats de la compétition individuelle masculine, le Russe Daniil Medvedev, deuxième tête de série, a facilement battu l’Anglais Daniel Evans, vingt-quatrième tête de série, 6-3, 6-4 et 6-3, et a réussi pour la troisième année consécutive le passage au quarts de finale de l’US Open.

Alors que l’Argentin Diego Schwartzman, onzième tête de série, a perdu contre le classé néerlandais Botis van de Zandschulp, en cinq sets par 6-3, 6-4, 5-7, 5-7 et 6-1.

Le joueur européen sera le rival de Medvedev en quart de finale.