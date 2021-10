L’Espagnol David Castro s’impose sans faute

10/10/2021 à 16h30 CEST

.

L’Espagnol David Castro, avec un temps de 51:39 chez les hommes et l’Allemande Nina Eim, avec un record de 57:42 chez les femmes, Ils ont remporté la Coupe d’Europe de triathlon Sprint qui s’est déroulée aujourd’hui sur le circuit Mar Bella de Barcelone.

Un total de 156 triathlètes (79 femmes) de 26 nations ont participé au test un jour avec un ciel couvert, une température de 20-22ºC et peu de vent, bien qu’avec 63 pour cent d’humidité et qui a favorisé deux bons tests.

L’Albacete David Castro, double champion d’Espagne de triathlon dans les catégories Sprint et Olympique, a réalisé un test vraiment impeccable, se classant parmi les dix premiers du groupe de tête de la section natation, qui a été récompensé par le sud-africain James Riddle.

Il a affronté l’épreuve cycliste avec un groupe de onze coureurs, parmi lesquels Riddle, les Allemands Schauffer et Breilinger, le Hongrois Kiss, l’Anglais Bentley ou le Néo-Zélandais McCullough, en tête et qui a réalisé près de 40 secondes d’avance sur les poursuivants.

Castro a été le premier à mettre le pied sur la ligne d’arrivée et est parti rapidement vers la course à pied, gagnant jusqu’à 37 secondes d’avance sur un groupe de quatre coureurs, rs’étirant à la fin, pour s’imposer avec un temps de 51:39 et 11 secondes d’avance sur l’Anglais Connor Bentley et 15 sur le sud-africain Jamie Riddle.

Le triathlète de 28 ans originaire de La Roda (Albacete), qui avait terminé septième l’an dernier à Barcelone, a expliqué : « Je pleure d’émotion et de joie parce que c’est la plus belle victoire de ma carrière. Après avoir mal fait à Valence (il a terminé 21e), je suis venu à Barcelone avec impatience et « connecté » depuis le début

La catégorie féminine a été dominée par les Allemandes et les Britanniques depuis le début, depuis Sophie Alden et Olivia Mathias ont dominé l’étape de 750 mètres de natation pour partir en transition rapide, avec 20 secondes d’avance, vers l’épreuve cycliste des 20 km.

A cette époque, les Allemands Nina Eim et Lena Meisner les ont rejoints en plus de l’Australienne Natelie Van Coevorden et de la Polonaise Alicia Ulatowska, marquant six un rythme fort, de bons relais, prenant environ 40 secondes au groupe de poursuivants.

Cela leur a permis de faire la transition vers la course de 5 km avec avantage.e où les deux Allemands ont imprimé un rythme soutenu aux deux Britanniques, ramassant l’Australien et le Polonais.

200 mètres de la ligne d’arrivée, Eim a fortement changé de rythme et est allé de l’avant, l’emportant avec un temps de 57:42, suivie de sa partenaire Meisner, deuxième à 2 secondes, et de l’Anglais Mathias, troisième avec le même temps.

Le premier espagnol était le Catalan de 19 ans María Casals, championne d’Espagne junior 2020 et numéro un du classement espagnol junior, en sixième position à 27 secondes.