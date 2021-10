L’Espagnol Jaume Munar, parmi les figures du Challenger de Guayaquil

29/10/2021 à 04h45 CEST

. / Guayaquil

L’Espagnol Jaume Munar Il sera parmi les principales figures du XVII Challenger ‘Ciudad de Guayaquil’, qui se déroulera au Guayaquil Tennis Club du 31 octobre au 7 novembre, a déclaré l’ancien joueur de tennis équatorien Andrés Gómez, l’un des principaux organisateurs. « C’est un plaisir pour moi de pouvoir présenter le XVII Challenger à Guayaquil. Nous avons de grandes attentes car nous aurons un public dans les tribunes, nous avons une belle liste de joueurs », a déclaré Gómez.

Malgré la pandémie de covid-19, Gómez a déclaré qu’il y aurait des 300 fans en personne, qui doit se conformer aux protocoles de biosécurité. L’ancien vainqueur de Roland-Garros en 1990, a assuré que « la liste du tableau principal est très solide », avec quatre joueurs du Top 100, comme l’Espagnol Jaume Munar, numéro 75 mondial, les Argentins Facundo Bagnis (81), Juan Manuel Cerúndolo (94) et le Brésilien Thiago Monteiro (97). Parmi ceux qui sortiront également pour les 80 points pour le classement de l’Association des joueurs de tennis professionnels (ATP), figurent les anciens champions de la Ville de Guayaquil, l’Argentin Francisco Cerúndolo (113), le Brésilien Thiago, Seyboth Wild ( 126), l’Argentin Nicolás Kicker (250) et Guido Andreozzi (268).

D’autres figures marquantes seront le Chilien Nicolás Jarry, qui a atteint la 38e place mondiale en 2019, l’Argentin Renzo Olivo, ancien numéro 78 de l’ATP et les récents champions sud-américains des Challengers : l’Argentin Sebastián Báez, vainqueur à Buenos Aires, Thiago Tirante , vainqueur dans la ville équatorienne d’Ambato et le Péruvien Juan Pablo Varillas, champion à Santiago du Chili. « Cette année est sans aucun doute historique, puisque le réseau sportif le plus important au monde, ESPN diffusera à partir des quarts de finale, des demi-finales et de la grande finale », a souligné Luis Adrián Morejón, un autre des organisateurs et ancien membre de l’équipe de la Copa Davis de Equateur.

Concernant l’équipe équatorienne qui disputera la finale de la Coupe Davis, à Madrid, contre les Espagnols et les Russes en novembre prochain, trois d’entre eux ont confirmé leur participation au Guayaquil Challenger : Roberto Quiroz, Diego Hidalgo et Cayetano March, tandis qu’Emilio Gómez et Gonzalo Escobar pas jouer dans cette édition parce que leurs calendriers indiquent des tournois rapides.