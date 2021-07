L’espagnol Medrán, dans l’équipe de la semaine MLS

07/06/2021 à 00:04 CEST

.

Le milieu de terrain espagnol Alvaro Médran, du Chicago Fire, a été choisi ce lundi comme membre de l’équipe de la semaine de la Ligue professionnelle de soccer des États-Unis (MLS), correspondant à la onzième journée de compétition.

Medran, 27 ans, a joué son meilleur match depuis qu’il a rejoint le Fire l’année dernière et a été décisif dans la victoire 3-0 que l’équipe de Chicago a remporté samedi dernier contre Atlanta United, emmenée par l’entraîneur argentin Gabriel Heinze.

le ancien joueur du Rayo Vallecano Il a été le parfait directeur de jeu de l’équipe entraînée pour la première fois cette saison par le Suisse Raphael Wicky, qui en fin de match, joué au Soldier Field de Chicago, a reconnu à quel point sa contribution a été décisive.

Medrán avait d’excellents rapports avec le jeune attaquant argentin Ignacio Aliseda à qui il l’a aidé à inscrire le premier but de son doublé, ce qui lui a valu également d’être inclus dans l’équipe de la semaine MLS.

Aux côtés d’Aliseda, quatre autres joueuses latino-américaines, la jeune paraguayenne Cecilio Rodriguez (Austin FC), le Colombien Eddie en sécurité (LAFC), le Costa Rica Randall Leal (Nashville SC) et le Honduras Andy Najar (DCUnited) ont également été choisis.

Le reste de l’équipe de la semaine MLS se composait de Tim Melia (Sporting Kansas City), le jeune hispanique Kevin Paredes (DCUnited), qui a marqué son premier but en MLS, le Finn Alex Ring (Austin FC), le Canadien Tajon Buchanan (New England Revolution) et le Polonais Patryk Klimala (New York Red Bulls).