L’Espagnol Palou s’impose à Portland et reprend la tête des NTT Series IndyCar

13/09/2021 à 04h36 CEST

Le pilote espagnol Alex Palou a gagné ce dimanche au Grand Prix de Portland, et récupéré le Classement NTT IndyCar Series après avoir remporté sa troisième victoire de la saison.

La victoire a permis à Palou, qui court avec l’équipe Chip Ganassi Racing, a battu le Mexicain Pato O’Ward en tête du classement du championnat avec deux courses à disputer, ceux de Laguna Seca et Long Beach, pour conclure la saison IndyCar 2021.

Palou, qui avait décroché sa première pole position de la saison, au classement des Six les plus rapides, samedi, et qui lui a donné un autre point supplémentaire, a dépassé l’Américain Alexander Rossi dans la dernière ligne droite, qui a terminé à 1,2895 secondes du pilote espagnol.

Le vétéran néo-zélandais Scott Dixon, l’Anglais Jack Harvey et l’Américain Josef Newgarden occupaient respectivement les troisième, quatrième et cinquième places, ce qui leur a également coûté du terrain face à Palou dans la lutte pour la tête.

Mais celui qui a le plus souffert est O’Ward de Team Arrow McLaren SP, qui a terminé 14e et est maintenant à 25 points de la deuxième place avec 452, contre 477 pour Palou, tandis que Newgarden est troisième avec 34 points (443).

Comme le veut la tradition pour Palou, deuxième année en compétition IndyCar, premier avec Chip Ganassi Racing, à chaque fois qu’il remporte une victoire sa célébration est un dîner de poulet frit.

“Nous avons gardé la tête baissée et nous savions que la course était très longue”, a déclaré Palou. “Je ne peux pas y croire. Nous l’avons fait (avec du carburant). Les gars l’ont fait. Ils m’ont juste donné les chiffres et nous les avons suivis. La stratégie était incroyable“.

Après être parti de la perche, Palou a dû repartir seizième après avoir raté le premier virage avec le drapeau vert et était l’un des nombreux pilotes (y compris son coéquipier Dixon) qui ont été renvoyés à l’arrière après un incident au premier virage. Les pilotes de Ganassi n’étaient pas d’accord avec la pénalité.

“Je ne sais pas à quoi pensait IndyCar, vous évitez un accident et ils vous mettent à l’arrière”, Palou a déclaré à la fin de la course. “Mais de toute façon, nous l’avons eu.”

Une victoire qui pour le pilote espagnol est allée beaucoup plus loin puisqu’il a donné toute la confiance à l’équipe avec le travail qu’ils ont accompli et a laissé derrière eux les problèmes et la malchance des deux précédents.

“Je ne me soucie pas vraiment des points en ce moment”, a déclaré Palou.. “Je pense que la course que nous avons faite aujourd’hui était incroyable. Pas moi, mais les gars avec la stratégie, les arrêts aux stands avec tout. Nous avons quand même gagné, donc j’en suis fier.”

Pour sa part, Dixon, le coéquipier de Palou, a déclaré : « L’appel au contrôle de course pour nous récupérer tous était vraiment intéressant, mais voilà, cela a fonctionné pour nous. Un grand bravo à Alex, l’équipe. Juste un début de journée étrange et reconnaissant que cela ait fini par fonctionner pour nous. »

Le grand perdant a été O’Ward est passé d’une avance de 10 points sur Palou au début du week-end à un déficit de 25 points après une course difficile à Portland.

Le pilote d’Arrow McLaren SP a mené après un combat au corps à corps typique dans le premier virage du circuit.

Mais La stratégie d’O’Ward a été entravée par un jaune au tour 52, et sa Dallara-Chevrolet n°5 a eu du mal à suivre par la suite, le pilote se plaignant d’une perte de puissance dans les lignes droites, ce que Palou utiliserait à la perfection après avoir obtenu suffisamment de réserve de carburant pour faire de lui le grand vainqueur du week-end à Portland .