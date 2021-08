L’Espagnol Paul McGrath, deuxième médaille aux Coupes du monde de Nairobi

in

21/08/2021 à 10h37 CEST

.

L’athlète espagnol Paul McGrath Benito, Champion d’Europe U-20 du 10 000 m marches il y a un mois à Tallinn, il a réalisé ce samedi à Nairobi le médaille de bronze aux Coupes du monde de la même catégorie avec un temps de 42 : 26,11, record personnel.

Le marcheur andalou est resté dans le groupe de tête qui couvrait l’équateur de l’épreuve à 21 : 30,12 et le but n’est venu qu’après le Kenyan Heristone Wanyonyi (42 : 10,84) et l’Indien .AMIT (42 : 17,94).

Il s’agit de la deuxième médaille que l’équipe espagnole remporte lors de ces Coupes du monde de Nairobi, après la argent obtenu par la Basque Tessy Ebosele en triple saut.

José Luis Hidalgo, qui avait terminé sixième du Championnat d’Europe de Tallinn, a terminé ici à la 17e place avec un temps de 45 : 26.59.

Le 17 juillet, McGrath a remporté le titre européen avec un temps de 42 : 32,19 et en 2019, il avait terminé deuxième au Festival olympique de la jeunesse de Bakou 2019 (FOJE).