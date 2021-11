L’espagnol Prosegur Crypto devient le dépositaire de Bit2Me

Bit2Me, une société espagnole qui propose des services financiers technologiques basés sur la crypto-monnaie, détiendra une partie de ses fonds dans le service de garde de crypto-monnaie de Prosegur Cash, Prosegur Crypto, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Assurer un niveau de protection maximal

Bit2Me est l’une des premières entreprises espagnoles à adopter un niveau maximal de protection cryptographique numérique et physique. L’association fait preuve d’innovation de sa part, notamment en conservant une partie des revenus de crypto-monnaie de son activité dans les services de garde de pointe de Prosegur.

Grâce à la collaboration, les clients de Bit2me se sentiront en sécurité en sachant que les fonds sont à un niveau de garde suprême.

Leif Ferreira, co-fondateur et PDG de Bit2Me, a commenté :

Chez Bit2Me, nous innovons constamment, la preuve en a été le lancement de la plus grande ICO de l’histoire de l’Espagne, afin de continuer à être la plate-forme préférée du marché offrant des solutions sûres et faciles à utiliser. Nous souhaitons également apporter la plus grande confiance à nos clients en étant à la pointe de la sécurité dans la garde de nos actifs cryptographiques. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi Prosegur Crypto comme la solution la plus avancée parmi toutes les solutions de conservation actuelles sur le marché.

Raimundo Castilla, PDG de Prosegur Crypto, a ajouté :

Nous sommes très satisfaits qu’une entreprise comme BIt2Me, leader et innovateur dans le secteur des crypto-monnaies, ait fait confiance à notre solution de conservation. Le Crypto Bunker est, sans aucun doute, l’une des solutions les plus innovantes et sécurisées qui existent dans le monde. La combinaison physique-numérique résout de réels problèmes pour de nombreux opérateurs de l’écosystème crypto. Les gestionnaires de ces fonds sont de plus en plus conscients du besoin des capacités les plus avancées pour protéger leurs actifs et Prosegur Crypto répond à ce besoin sans avoir à faire face aux investissements élevés dont ils ont besoin.

Un pionnier qui innove

Prosegur Crypto a développé un service de conservation d’actifs numériques très innovant. Il n’y a aucun autre service de stockage d’actifs cryptographiques comme le leur sur le marché. La solution d’entiercement, Crypto Bunker, intègre les protocoles de sécurité physique les plus avancés avec une technologie cryptographique de pointe. L’environnement est basé sur une approche d’inaccessibilité à 360 degrés avec plus de 100 mesures de protection, six couches de sécurité intégrées et deux systèmes de refroidissement.

