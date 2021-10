L’espagnol Roca passe en huitième et le chilien Jarry est éliminé à Bogotá

20/10/2021 à 04h41 CEST

. / Bogota

L’Espagnol Oriol Roca avancé ce mardi aux huitièmes de finale du Bogotá Challenger à battre l’Américain Ulises Blanch 6-3 et 6-2, septième tête de série, tandis que le Chilien Nicolás Jarry s’est incliné 3-6, 7-5 et 7-6 avec le Français Enzo Couacaud. Roca, 28 ans, numéro 379 au classement ATP, a gagné en une heure et 34 minutes, et affrontera le Portugais Goncalo Oliveira dans la phase suivante, qui a laissé le Serbe Pedja Krstin sur la route en trois sets par 3 -6, 6-3 et 6-2.

Le Chilien Jarry, arrivé en quatrième position, a perdu dans un match serré contre le joueur de tennis français qui a fini par s’imposer dans le « tie break ». Jarry a raté l’occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale du Directv Open Bogotá et son rival affrontera le Colombien Nicolás Barrientos qui a laissé son compatriote Juan Sebastián Gómez dans le caniveau en le battant 2-6, 6-2 et 6 -4.

L’Argentin Facundo Mena s’est également qualifié ce mardi aux dépens du Suisse Luca Castelnuovo, qu’il a battu 6-4 et 6-2 ; ainsi que l’hôte Alejandro Gómez, qui a battu le Tchèque Jaroslav Pospisil 6-3, 3-6 et 7-5. Et le Colombien Nicolás Mejía, vainqueur 6-1 et 7-5 contre son compatriote Cristian Rodríguez. La deuxième tête de série, l’Allemand Daniel Atmaier, a laissé le Tchèque Dalibor Svrcina sur la route avec des partiels de 6-4 et 6-1.

Le Bogotá Challenger, qui se déroule au Carmel Club sur terre battue, est le premier tournoi de cette catégorie dans le pays depuis octobre 2017, un événement qui s’est tenu à Cali. Cette même année, les challengers de Medellín et Bogotá ont également été joués.

Résultats de la journée :

Alejandro Gómez (COL) a battu Jaroslav Pospisil (CZE) par 6-3, 3-6 et 7-5

Nicolás Mejía (COL) à Cristian Rodríguez (COL) par 6-1 et 7-5

Nicolás Barrientos (COL) à Juan Sebastián Gómez (COL) par 2-6, 6-2 et 6-2

Alexis Galarneau (CAN) à Enrique Peña (COL) par 6-1 et 6-1

Gerald Melzer (AUT) à Orlando Luz (BRA) par 7-5 et 6-2

Facundo Mena (ARG) à Luca Castelnuovo (SUI) par 6-4 et 6-2

Enzo Couacaud (FRA) à Nicolás Jarry (CHI) par 3-6, 7-5 et 7-6

Daniel Atmaier (ALE) à Dalibor Svrcina (CZE) par 6-4 et 6-1

Matheus Pucinelli de Almeida (BRA) à Alexis Gautier (FRA) par 6-2 et 6-1

Goncalo Oliveira (POR) à Pedja Krstin par 3-6, 6-3 et 6-2

Oriol Roca (ESP) à Ulises Branch (USA) par 6-3 et 6-2.