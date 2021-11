L’Espagnol Saínz voit qu’il est possible de faire une bonne performance dans le Grand Prix du Mexique

11/04/2021 à 06:46 CET

Le pilote espagnol Carlos Sainz, de l’équipe Ferrari, assuré ce mercredi d’être optimiste pour le Grand Prix du Mexique, dimanche prochain, dans lequel il voit possible une bonne performance.

« Nous avons une bonne opportunité d’être des protagonistes modérés. Le circuit peut favoriser les caractéristiques de notre voiture et nous pouvons, espérons-le, être dans le combat », a déclaré le pilote de 27 ans, septième au classement des pilotes, à . dans une interview.

Selon le conducteur, l’Autodromo Hermanos Rodríguez de la capitale mexicaine, à 2 240 mètres d’altitude, a une charge dynamique élevée, une condition dans laquelle sa voiture fonctionne généralement bien, en plus d’être une piste avec des courbes lentes, où il a tendance à mieux fonctionner.

Saínz n’est qu’à 27,5 points de la quatrième place du classement de la saison 2021 et bien qu’il reconnaisse qu’il ne se considère comme le vainqueur d’aucune des cinq courses restantes, il n’exclut pas de monter sur un podium.

« Le podium dans l’une des cinq prochaines courses ne serait pas une exagération. Gagner, tel quel. Mercedes et Red Bull, quatre voitures bien plus rapides que la nôtre, ça va être très compliqué », a-t-il reconnu en aparté lors d’un événement organisé par l’un de ses sponsors, la bière Estrella de Galicia.

Cette année Saínz a terminé deuxième en mai à Monaco et troisième en août en Hongrie, qu’il considère comme un bon début pour son expérience chez Ferrari, dans laquelle il a également ajouté de nombreux points et s’est bien adapté

« Il y a une bonne intégration dans l’équipe, une bonne adaptation à la voiture. Je pense que c’est une année positive pour moi et je ne peux pas me plaindre. Cela a été une bonne année, mais en tant que pilote, vous en voulez toujours plus. Il y a toujours des points sur lesquels travailler, des points à améliorer pour l’année prochaine qui, j’en suis sûr, s’amélioreront », a-t-il ajouté.

Originaire de Madrid, Saínz est le fils du pilote de rallye du même nom, double champion du monde, qu’il reconnaît comme l’une de ses influences

« J’ai grandi en suivant Fernando Alonso qu’en Espagne c’était celui que nous suivions ; Avoir l’opportunité de faire ses débuts et de courir contre lui en 2015 était un rêve. Il s’agissait de rivaliser avec votre héros, celui que vous admiriez. C’était celui que je regardais toujours avec Michael Schumacher et Ayrton Senna. Mon père a aussi été important dans ma carrière, j’ai toujours essayé d’apprendre des meilleurs », a-t-il révélé.

A propos du double champion du monde Alonso, Saínz a déclaré qu’à chaque fois qu’il avait l’air mieux à son retour en Formule 1 après deux ans, il s’identifie mieux à sa voiture et est aussi fort qu’à sa sortie du circuit.

Sainz a refusé de faire une prédiction sur la façon dont le Dispute pour le titre mondial entre le Néerlandais Max Verstappen et l’Anglais Lewis Hamilton, mais a reconnu la classe des deux concurrents

« Le combat est si compétitif et si beau que vous devez les laisser tous les deux être les protagonistes. Ce sont deux pilotes incroyables, avec une capacité de talent et de vitesse qui est belle à voir et que vous devez apprécier. Espérons qu’ils puissent garder le combat propre, pour les supporters, pour leurs équipes, pour les jeunes qui les suivent depuis chez eux et qui sont des exemples d’athlètes », a-t-il ajouté.

Habillé aux couleurs de Ferrari, Saíz a accepté qu’avoir un siège dans cette équipe est un rêve devenu réalité parce que tous les coureurs veulent être dans cette équipe un jour.

« La plus grande équipe de l’histoire, ça veut tout dire. L’équipe avec le plus de noms en Formule 1, dans laquelle tous les pilotes veulent concourir à un moment donné de leur carrière. Faire partie d’une équipe aussi légendaire, à mes 27 ans, c’est spécial et maintenant nous voulons, non seulement concourir, mais gagner », a-t-il déclaré.

Saínz a accepté de passer par une moment de maturité et il est confiant de croître davantage à partir de l’année prochaine, lorsque les règles de la Formule 1 changeront.

« C’est un nouveau règlement. Les équipes devraient être plus proches. C’est une bonne opportunité pour les équipes qui ne gagnent pas en ce moment., comme Ferrari, McLaren, pour se rapprocher d’équipes comme Mercedes et Red Bull qui font clairement mieux cette année. Voyons si nous avons une ‘réinitialisation’ à partir de zéro en Formule 1 et s’il y a de nouvelles options pour se battre pour la Coupe du monde et que la Formule 1 est plus équilibrée », a-t-il conclu.