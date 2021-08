L’Espagnole Badosa bat la Biélorusse Sabalenka et se qualifie pour les quarts de finale

19/08/2021 à 04h34 CEST

. / Cincinnati

Le joueur de tennis espagnol Paula Badosa, numéro 31 mondial, a surpris le surmonter ce mercredi au deuxième tour au biélorusse Aryna Sabalenka, tête de série numéro trois, par 5-7, 6-2 et 7-6 et qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Cincinnati, WTA Masters 1000. Malgré le fait que Badosa, 23 ans, ait perdu le premier set, dès le début du match, elle a montré qu’elle était sortie sur le terrain prête à se battre pour le victoire dans le premier duel que les deux joueurs ont eu en tant que professionnels. Insensible à son jeu et à son moral, Badosa a pleinement récupéré le rythme du jeu dans le deuxième set pour submerger Sabalenka dans toutes les facettes du jeu après que la joueuse de tennis biélorusse n’ait pas eu son meilleur contrôle au service en commettant trois doubles fautes, quelque chose qui Badosa en a profité à la perfection pour lui faire deux pauses de service et prendre le set avec aisance.

La définition du match devrait être donnée dans le troisième, où encore une fois Sabalenka, 23 ans, n’a pas amélioré son service en commettant cinq doubles fautes, ce qui serait essentiel pour que Badosa récupère les deux fois où il a perdu son service. Les deux joueuses ont atteint le bris d’égalité et c’est encore Badosa qui a réussi avec son service et le reste des points décisifs qui lui ont permis d’atteindre les huitièmes de finale après deux heures et 19 minutes d’action.

Badosa a terminé le match avec cinq as et cinq doubles fautes pour 9 et 12, respectivement, de Sabalenka. La joueuse de tennis espagnole avait 111 points gagnés par 99 de Sabalenka, qui n’a pas non plus pu vaincre Badosa avec son tennis d’échanges de coups du fond du court. La rivale de Badosa en huitièmes de finale sera la Kazakhe Elena Rybakina, qui a également joué dans l’élimination de la quinzième tête de série, la Belge Elise Mertens, qu’elle a battue 6-3 et 6-2. Le duel entre Badosa et Rybakina, 22 ans, et 19e au classement mondial, sera le troisième avec une victoire et une défaite lors des deux précédentes.