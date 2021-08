L’Espagnole Sara Sorribes passe au deuxième tour du tournoi de Montréal

11/08/2021 à 05:42 CEST

. / Toronto

L’Espagnol Sara Sorribes a battu la Canadienne Carol Zhao mardi en deux sets au premier tour du tournoi WTA 1000 à Montréal (Canada) et affrontera la Russe Luidmila Samsonova. Sorribes, le numéro 48 mondial, a mis 86 minutes pour se débarrasser de Zhao (291) en deux sets, 6-3 et 6-2. Les Espagnoles affronteront jeudi la Russe Samsonova (52) qui a battu ce mardi la Kazakh Elena Rybakina (19) en trois sets (4-6, 7-5 et 4-6).

Ce jour-là également, les Espagnols Garbiñe Muguruza, le numéro 9 mondial, c’est tombé au deuxième tour du tournoi de Montréal contre la Tchèque Katerina Siniakova en trois sets. Siniakova a battu Muguruza 6-1, 0-6 et 6-3.

Ce mardi, la tête de série numéro 10, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (17), qui a battu la Française Caroline Garcia (63) ; et l’Italienne Camila Giorgi (71), qui a remporté la tête de série numéro 9, la Belge Elise Mertens (16). Les autres joueuses qui ont remporté leurs matchs aujourd’hui étaient les Américaines Sloane Stephens (62), Jessica Pegula (30), Danielle Collins (28) et Cori Gauff (24) ; la Britannique Johanna Konta (41) ; les Russes Daria Katsatkina (27) et Veronika Kudermetova (33); la Canadienne Bianca Andreescu (semence numéro 2); la Tchèque Petra Kvitova (12) ; et la Serbe Dona Vekic (56).

Après l’élimination de Muguruza, la représentation espagnole à Montréal reste aux mains de Paula Badosa (31 ans), qui a battu lundi la Suisse Viktorija Golubic en deux sets, et Sorribes. Badosa, 31e au classement WTA, affrontera mercredi la Canadienne Rebecca Marino, 220e mondiale, qui a donné lundi la surprise en battant l’Américaine Madison Keys, 26e.