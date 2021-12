L’Espanyol a passé 14 ans sans gagner à Mestalla

Mestalla n’est pas un domaine traditionnellement bon à l’Espanyol. Seuls Barcelone, le Real Madrid et l’Athletic, avec un nombre complet de participations en Première Division avec 91, dépassent les 87 pour Valence et les 86 pour l’équipe Bleu et Blanc. Le 31 décembre sera vécu un nouveau chapitre de la ligue sur le territoire du che, où les perruches n’ont plus gagné depuis le 6 octobre 2007.

Depuis, cela fait plus de 14 ans sans gagner dans le fief de l’équipe chauve-souris. Pendant ce temps, dans la Ligue, il y a eu 10 victoires pour Valence et deux nuls. La statistique, si elle est étendue au premier précédent, laisse des données encore plus épouvantables. Sur 81 matchs de championnat, 56 se sont soldés par des défaites, 18 par des nuls et seulement 7 par des victoires. Il n’atteint même pas 9 % et au-delà de celui évoqué en 2007, les trois précédents sont arrivés consécutivement en 1999, 2000 et 2001.

Il y a 14 ans, l’équipe dirigée à l’époque par Ernesto Valverde a ajouté le dernier triomphe grâce à ce quebuts d’Albert Riera et Luis García, revenus du premier but de Rubén Baraja. Depuis, aucun entraîneur ni joueur n’a touché la touche pour reconquérir les trois points de Mestalla.

Si l’histoire n’invite pas à l’optimisme, le présent n’améliore pas les prévisions. Les performances remarquables de l’équipe de Vicente Moreno au stade RCDE dégringoler à la maison, où il ne sait toujours pas ce que c’est que de gagner et avec trois points il est le deuxième pire visiteur de la catégorie.

Pour sa part, le ‘Bordaleta’ a retrouvé sa vitesse de croisière. Après un bon début de championnat et une bosse subséquente, Valence viendra au duel sans savoir ce qu’il va perdre au cours des deux derniers mois et enchaînant trois victoires d’affilée. Comme si cela ne suffisait pas, la peinture de José Bordalás aura l’incitation de pouvoir finir l’année en zone Champions. Il est actuellement huitième mais seulement deux points le séparent de la quatrième place du surprenant Rayo Vallecano.

En ce sens, à partir de l’entité noir et blanc, ils ont lancé une promotion pour que Mestalla soit remplie à ras bord. Tous les abonnés pourront acheter deux billets supplémentaires pour leurs accompagnants à prix réduit, avec une remise de 50%. Une seule équipe arrivera au réveillon du Nouvel An en souriant.