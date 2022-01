L’Espanyol, à son meilleur, se méfie d’Elche

L’Espanyol reçoit Elche ce lundi au stade RCDE dans un grand moment d’émotion après la qualification pour le deuxième tour de la Copa del Rey, en éliminant Ponferradina (1-1, 1-3 aux tirs au but) et en battant Valence (1 -2) dans le dernier match de l’année.

L’équipe bleu et blanc atteint le duel complet. Le groupe est confiant et souhaite maintenir sa bonne dynamique de jeu et ses résultats face à l’équipe d’Elche. En tout cas, le vestiaire se méfie du mauvais moment d’Elche, dix-septième au classement, touchant les places de relégation.

L’Espanyol fait appel à sa force à domicile, où il n’a perdu qu’un match cette saison. Elche, quant à lui, affiche des chiffres désastreux à domicile : cinq points et une seule victoire à l’extérieur de leur stade. Sur le papier, les perruches sont clairement les favorites.

L’entraîneur, Vicente Moreno, a laissé entendre lors de la conférence de presse d’hier que le coronavirus pourrait continuer d’affecter les effectifs face à cet engagement. Dans tous les cas, il faudra attendre la liste des convocations, publiques heures avant le duel, pour connaître la disponibilité exacte des joueurs.

En revanche, ceux qui s’interposent entre les deux équipes au stade RCDE dessinent un scénario clairement favorable pour l’hôte. Elche n’a gagné qu’une seule fois dans le fief des bleus et blancs et c’était il y a un demi-siècle : lors de la saison 1965-66 (0-3).

En tout cas, la dernière visite d’Elche au stade catalan invite à la prudence : le duel entre les deux, lors de la campagne 2014-15, s’est soldé par un nul 1-1.

Elche fait face à la visite à l’Espanyol revitalisé dans son estime de soi après la victoire cette semaine en Coupe sur le terrain d’Almería et avec l’intention de prolonger ces bons sentiments dans la compétition de championnat.

L’équipe d’Elche, qui reste hors de la zone de relégation en raison du coefficient général avec le Deportivo Alavés, n’a remporté qu’une seule victoire sur les quatre matches que l’entraîneur a dirigés. François Rodriguez sur son banc, même si l’équipe a offert une bonne image.

Elche, qui n’a inscrit qu’une victoire à l’extérieur durant la saison, ne pourra pas compter sur l’Espanyol avec le défenseur central Diego González ni avec l’extrême Fidel Chaves, tous deux sanctionnés, mais récupèrent le Chilien Enzo Roco, drop par cartes contre Grenade, et tous les joueurs qui ont causé une baisse le week-end dernier à cause de covid, en plus de Kiko Casilla, absent lors des derniers matchs en raison d’une blessure à la cheville.

Roco couvrira l’absence de Diego González au centre de la défense, tandis que pour l’aile gauche l’Argentin Piatti, ex Espanyol, se profile comme le remplaçant de Fidel après sa bonne performance à Almeria.

Luc Boyé, une fois le covid vaincu, il reviendra à l’assaut, bien que le doute soit chez son compagnon, puisque Lucas Perez Oui Darius Benedetto Ils aspirent à l’autre place devant l’équipe de Francisco, qui regardera le match depuis les tribunes lors du premier des deux matchs de pénalité après avoir été expulsé contre Grenade.

Compositions probables :

RCD Espanyol: Diego Lopez; Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa ; Baré, Darder ; Embarba, Melamed, Puado et Raúl de Tomás.

Elche: Edgar Badia, Palacios, Bigas, Roco, Mojica ; Tete Morente, Gumbau, Mascarell, Piatti, Lucas Pérez ou Benedetto et Lucas Boyé

Arbitre: Gil Manzano (Comité Estrémadure)

Stade: Stade RCDE.

Heure: 21h00.

Des postes: Espanyol (11e, 26 points) ; Elche (17e, 16 points).

La clé: La force de l’Espanyol à domicile, la quatrième meilleure équipe à domicile avec 20 points avec Barcelone et Villarreal.

Les données: Elche n’a gagné dans le fief bleu et blanc qu’une seule fois dans toute son histoire : lors de la saison 1965-66 (0-3).

La phrase. Vicente Moreno: « Il faut être vigilant, ce sera un match difficile. »

L’environnement: Le stand de perruche est confiant de maintenir sa force à la maison.