L’Espanyol a une finale “ Primera ” à Almería

L’Espanyol se rend à Almería dans le but de promouvoir virtuellement la peine en première division, car Almería est le troisième de LaLiga SmartBank et pourrait rester à treize points du bleu et du blanc s’ils remportent une victoire. C’est une finale, comme l’a rappelé Vicente Moreno lors du match précédent.

La dynamique des perruches leur a permis de placer le direct vers la catégorie la plus élevée. Les élèves de Vicente Moreno remportent cinq victoires. Au total, il y a onze matchs dans lesquels les Catalans n’ont pas perdu consécutivement, signe de la solidité de l’un des clairement dominateurs de la catégorie.

L’hégémonie de l’Espanyol est aussi courante que son discours. La garde-robe perruche mise sur la prudence et insiste pour travailler humblement jusqu’à ce qu’il atteigne mathématiquement l’objectif de la saison. En ce sens, il se méfie également d’Almería, dont le niveau de football et le dévouement se démarquent.

Óscar Gil est entré

Face à cet engagement, l’entraîneur, Vicente Moreno, fait retirer en toute sécurité l’arrière droit Miguel Llambrich, opéré par l’ancien recteur de la jambe droite. Le défenseur Óscar Gil pourrait réapparaître contre Almería après avoir subi une luxation de l’épaule et évoluer plus vite que prévu. Il a saisi l’appel que le club a publié hier après-midi. Il y avait aussi des noms comme David López, Lluis et Melendo qui avaient douté pendant la semaine. Oier n’est pas entré. 24 footballeurs voyagent. Il faudra en exclure un des heures avant le match.

Une Almería en heures creuses

L’équipe andalouse veut oublier les problèmes, en raison de leur jeu imprécis, des six derniers matchs et commencer à ajouter pour voir un avenir plus clair. Au-delà des décisions d’arbitrage, la force de l’équipe a disparu faute de bien gérer dans les deux domaines, comme en témoignent les deux temps sans voir le but et les quatre matchs encaissés.

Pour le rendez-vous d’aujourd’hui, l’entraîneur portugais de l’UD Almería, José Gomes, récupère les troupes, bien que l’appel ne sera connu que le jour du match car il y aura une session d’activation physique. Il est vrai que Saragosse perd José Corpas, expulsé pour un double avertissement.

Cependant, l’équipe d’Almeria disposera du milieu de terrain central portugais Ivanildo et Manu Morlanes. Les deux n’ont pas joué à La Romareda en raison d’une suspension et tous deux, avec leur retour, se positionnent pour revenir dans le onze de départ contre l’équipe Kakhol lavan.

La défaite de Majorque place Almería dans une situation de vie ou de mort avec la possibilité de se réengager dans la lutte pour une promotion directe. Ce qui est clair, c’est que si l’Espanyol gagne, la différence de 13 points serait insurmontable sauf pour une hécatombe d’un Vicente Moreno qui a été chargé de motiver son équipe dans la précédente. C’est une finale. Une finale de première division.