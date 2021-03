L’Espanyol annonce deux points positifs à Covid

Le RCD Espanyol est à nouveau touché par les cas de coronavirus dans son effectif. Le club Perruche a annoncé ce mercredi par un communiqué deux points positifs à Covid-19 après des tests effectués mardi auprès des joueurs et des membres du staff technique du club.

Suivant les protocoles de LaLiga, l’entité a isolé les deux personnes, qui ne présentent pas de symptômes du virus, et ce mercredi après-midi, l’ensemble du personnel subira des tests PCR pour exclure d’autres cas positifs.

« Depuis le début de cette crise sanitaire et sanitaire aligné sur les protocoles et règlements de LaLiga et des autorités sanitaires, le RCD Espanyol a appliqué les plus hauts standards de sécurité et de prévention à la fois pour son personnel sportif et pour le reste du personnel professionnel de l’entité, et ainsi nous continuerons à le sensibiliser notre responsabilité dans la lutte contre la pandémie« , a ajouté le club dans sa rédaction.