L’Espanyol annonce sept points positifs pour COVID-19 !

Vague de COVID-19 à Espanyol. Le club de Kakhol lavan a effectué les tests pertinents sur l’équipe après les vacances de Noël et de mauvaises nouvelles sont arrivées. Il y a sept points positifs, cinq parmi les joueurs et deux de plus dans le staff technique. Voici comment la déclaration complète du club se lit:

« Les tests PCR effectués ce dimanche montrent cinq résultats positifs parmi tous les joueurs de l’équipe et deux autres sur le staff. Conformément à la Liga et en suivant tous les protocoles sanitaires, ces membres de l’équipe ont été isolés et se portent bien. début de cette crise sanitaire et en liaison avec les protocoles et règlements de la Liga et des autorités sanitaires, le RCD Espanyol a appliqué les plus hauts standards de sécurité et de prévention tant pour son personnel sportif que pour le reste du personnel professionnel de l’entité, et ainsi nous continuerons à lui faire prendre conscience de notre responsabilité dans la lutte contre la pandémie. »L’identité des joueurs testés positifs n’est pas connue.