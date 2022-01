L’Espanyol cède Vadillo à Malaga jusqu’à la fin de la saison

milieu de terrain de l’Espanyol Allvaro Vadillo jouera en prêt à Malaga jusqu’à la fin de cette saisonLe club catalan l’a annoncé mercredi dans un communiqué.

Le footballeur de Cadix, formé dans les catégories inférieures du Betis et des internationaux des moins de 17 ans, des moins de 19 ans et des moins de 20 ans avec l’Espagne, a eu un rôle de témoignage dans l’Espanyol. Cette saison, il a joué un total de six minutes en trois matchs.

Le milieu de terrain est arrivé à l’Espanyol lors de la saison 2020-21, prêté par le Celta avec une option d’achat obligatoire de 1,8 million lors de sa promotion en Première Division. En deuxième, il a joué quatorze matches toutes compétitions confondues.