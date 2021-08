L’Espanyol clôture la pré-saison par un nul

Mauvaise image de Fiorentina Oui Espagnol en un dernier test de pré-saison cela ressemblait plus à un premier contact des deux groupes. Une semaine avant le début de la Liga, le plateau de Vicente Moreno a de nouveau accusé le manque de but et cette fois avec peu de chances. La ‘Coupe des imbattables‘(Coupe des Invincibles) a été décidé depuis le point de penalty, où ils ont échoué Embarba Oui Fran Mérida, et est resté dans les terres italiennes.

Vicente Moreno a laissé de nombreux indices sur le onze du premier jour avant Osasuna. Avec le seul nouveau visage de Sergi Gomez, le technicien a placé Melendo derrière De Thomas, avec Embarba Oui Wu lei par des bandes. Bien qu’il ne puisse pas jouer le week-end prochain en raison d’une suspension, Darder Il était partant dans le double pivot avec un David Lopez qui a mis fin au jeu central.

Qui n’a pas pu terminer la réunion et est Ce serait un doute pour le premier match il a été Keidi nue. L’Albanais est entré en seconde période mais a dû se retirer après un tacle qui l’a laissé avec beaucoup d’inconfort à la jambe droite. Il faudra attendre l’évolution dans la semaine, mais c’est une possible baisse très sensible pour Châtain. L’un des rares doutes se situe sur le côté droit, où Victor Gomez toujours installé en pré-saison en attendant le retour de Oscar Gil et que Miguelon surmonter vos maux.

Peu de choses se sont passées lors de la réunion. Rythme bas, les deux équipes sans exercer de pression élevée et avec très peu d’occasions de part et d’autre. La Fiorentina apporté plus de danger à l’objectif de Diego López, principalement par des gangs avec un vieil homme connu sous le nom Ruelle Oui Saponara très incisif.

La star principale de l’ensemble ‘alto’, Vlahovic, a été étroitement surveillée tout au long du match par Sergi Gomez, Cabrera Oui David Lopez. Le Espagnol Il n’a eu à regretter pratiquement aucune occasion manquée dans un très mauvais match en attaque des Bleu et Blanc et le match est arrivé au bout de 90 minutes avec un nul 0-0.

De cette façon, le trophée de la charité devait être décidé à partir des tirs au but, où le Fiorentina obtenu la victoire après Embarba Oui Mérida ils rateront leurs tirs de la pénalité maximale. Les moments les plus émouvants ont été vécus dans les minutes 13 et 21, où tous les Artemio Franchi fondu en applaudissements en hommage à Davide Asori Oui Dani Jarque. Leurs décès et celui d’autres athlètes ont inspiré la célébration d’un ‘Coupe des imbattables‘ dont l’objectif était d’obtenir des fonds pour l’investigation des cardiomyopathies et de la mort subite ils peuvent causer.

Avec cette dernière rencontre les tests de pré-saison pour le Espagnol, qui clôt la période de préparation par une solde de 2 défaites, 2 nuls et 1 victoire. Avec beaucoup de doutes en attaque, avec trois matchs sans marquer, et en attente d’un renfort supplémentaire, les Bleu et Blanc visitent Le Sadar les samedi prochain à 17h00 faire face à la Osasuna dans ce qui sera le premier à son retour en première division.