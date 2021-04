L’Espanyol commémore les 15 ans de la Copa del Rey au Bernabéu

Ce n’est pas n’importe quelle date du 12 avril. Juste ce jour-là en 2006 Espanyolismo leur dernier titre national. L’Espanyol de Miguel Ángel Lotina s’est rebellé contre toute attente et a battu un Real Saragosse qui avait débuté comme favori en finale de la Copa del Rey (4-1).

Les objectifs de Luis Garcia, doublement, et Ferran corominas ils sont partis tous les deux sur du papier mouillé Ewerthon qui avait neutralisé la cible initiale de Raul Tamudo.

Un 4-1 dans un Santiago Bernabéu teint en bleu et blanc par plus de 25 000 fans de perruches qui dans la course attendaient l’arrivée de l’entraîneur sur le Paseo de la Castellana.

L’un des animateurs à l’intérieur de l’entraîneur était Pablo Zabaleta, starter en finale et celui choisi par le club pour faire un live via les réseaux sociaux. «S’ils m’avaient dit que je vivrais une finale de la Copa del Rey et une finale de l’UEFA en si peu de temps à mon arrivée à l’Espanyol J’aurais à peine cru ça “A déclaré l’ex-droitier argentin, entre autres, en conversation avec des partenaires bleus et blancs.

«J’ai vraiment apprécié et suis tombé amoureux de la ville», se souvient Zabaleta de son séjour à Barcelone. L’Espanyol a invité ses partenaires et fans à partager les moments de ce 12 avril 2006 pour pouvoir l’inclure dans l’histoire de 120 ans de l’entité. C’était, sans aucun doute, l’un des meilleurs moments de son centenaire.