L’Espanyol commence ses vacances de Noël dans un moment doux-amer

L’Espanyol a disputé son dernier match de Liga le 17 décembre contre le Celta à Balaídos (3-1) et ne reprendra l’entraînement que le week-end prochain, quelques jours au cours desquels l’équipe en profitera pour se ressourcer et revenir avec force pour améliorer votre dernières sensations.

Les Catalans occupent une position confortable au classement. Actuellement ils sont dixièmes avec 23 points, ils sont 4 des places européennes et 8 du recul. C’est une position tranquille dans le tableau qui, sans aucun doute, est une bonne nouvelle après avoir servi la saison dernière en deuxième division.

Quoi qu’il en soit, les sensations avec lesquelles l’Espanyol affronte ses vacances de Noël particulières sont douces-amères. La bonne tenue du bloc dans certaines sections contraste avec l’impression que les Bleus et Blancs ne font pas le saut de qualité attendu par leurs fans, notamment en raison des résultats à l’extérieur.

L’affrontement contre le Celta, tel que défini par l’entraîneur, Vicente MorenoC’était l’un des pires matchs de l’Espanyol. De plus, le revers de Balaídos s’ajoute à certains chiffres désastreux à l’extérieur du stade RCDE : l’Espanyol est le deuxième pire visiteur de Primera avec trois points, seulement devant Levante.

Le vestiaire et le personnel d’entraîneurs supposent qu’ils doivent s’avancer à l’extérieur. En tout cas, la photographie globale de l’équipe jusqu’à cette pause hebdomadaire n’invite pas, loin de là, à l’alarmisme. En fait, l’Espanyol est en quelque sorte victime de son propre succès en augmentant le niveau d’exigence et d’attente de ses fans.

En revanche, le repos hebdomadaire servira à recharger les batteries du personnel. L’équipe, entre la Liga et la Copa del Rey, où elle a déjà passé deux tours, a disputé trois matchs en six journées : elle a gagné Levante (4-3), éliminé Cristo Atlético (1-2) et perdu contre le Celta (3 -1).