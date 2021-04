L’Espanyol complique la permanence

26/04/2021 à 11:40 CEST

Inès Sanchez

La dernière défaite du RCD Espanyol sa continuité dans Primera Iberdrola le rend encore plus difficile. Après avoir été sauvées l’an dernier par le protocole décidé avec le football féminin, elles compliquent la fin de la campagne.

Le Sporting de Huelva a gagné 2-1 dans l’Ordre. Bien que Baudet ait réussi à égaler le premier but de Danyelle Helena, ce n’était pas suffisant après le deuxième but de Kanteh. Les Andalous sont venus au match avec une bonne humeur après avoir fait match nul lors de la dernière journée contre Levante, l’un des rivaux les plus difficiles du championnat. Ainsi, les locaux ont démontré l’évolution menée par cette campagne, loin de ce qui s’est passé les autres saisons, dans lequel, comme l’Espanyol, ils ont dû se battre pour assurer leur pérennité.

Bien que l’équipe n’occupe toujours pas la descente, les sept rivaux qui l’attendent lui compliqueront la tâche ces deux derniers mois de championnat. Et ils dépendront de leur performance et, surtout, de celle que met en vedette Betis Féminas, qui apparaît aujourd’hui comme son plus grand rival pour atteindre la permanence tant attendue.

Après le match, ils sont à égalité de points avec ceux d’Amorós, qui marquent la descente, bien qu’au-dessus de la moyenne des buts. Valence, Levante, Deportivo, Barça, Atlético Madrid CFF et Séville. Ce sont les sept matches qui manquent à l’équipe de Rubén Casado jusqu’à la fin de la saison. À l’exception des femmes galiciennes, les autres équipes sont en tête du classement. Cependant, un aspect positif de cette finale de la saison est qu’ils dépendent toujours d’eux-mêmes pour atteindre la permanence.

C’est le combat dans la zone de relégation

Ceux d’Amorós mènent la descente avec 23 points. Quelque chose de mieux est leur situation jusqu’à la fin de la saison, pour le simple fait qu’il reste à affronter des rivaux directs. EDF Logroño, Eibar, Valence, Rayo, Séville, Deportivo et Madrid CFF. Les deux plus intéressants seront la semaine prochaine et celui qui les attend contre les Galiciens puisqu’ils marqueront sûrement l’avenir de la First Iberdrola. Ces sept matches seront définitifs pour les quatre équipes qui occupent la relégation.

Santa Teresa -avec 22 points-, Logroño -avec 19- et Deportivo -avec 18- sont les trois autres clubs qui se battent pour la permanence. La Rioja a connu une saison très similaire à celle de Betis Féminas. Les deux équipes ont apporté des changements importants cet été, attirant des joueurs de renom. Cependant, les résultats n’en ont accompagné aucun.

Pour sa part, L’Estrémadure a connu un bon début de saison mais le niveau a été dilué jour après jour et ils sont troisièmes pour derniers au classement. Et le Deportivo, après avoir montré un haut niveau la saison dernière, les départs du club ne lui ont pas permis de le reproduire cette saison. Et en dernière position, il est de plus en plus difficile de croire à la permanence.