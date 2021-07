L’Espanyol débutera la pré-saison sans signature

Nouvelle saison, mêmes visages. L’Espanyol commencera son retour à Primera, après avoir passé les tests PCR correspondants, dans une pré-saison au cours de laquelle Vicente Moreno aura à sa disposition les mêmes hommes qui ont obtenu la promotion, uniquement à l’exception de Victor Gomez et Moha, qui reviennent après leur affectations aux Mirandé.

La Situation actuelle Le monde du football, marqué par les dommages collatéraux de la pandémie, a privé de nombreuses équipes de pouvoir entreprendre d’importantes opérations sur le marché des transferts. Malgré cela, à l’Espanyol, c’est déjà un constant: ce sera le troisième pré-saison consécutive ce que ça commence sans aucune incorporation dans les rangs bleu et blanc.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Changements de politique

La politique de transfert actuelle du club Bleu et Blanc n’a pas grand-chose à voir avec celle du premières années de la étape Chen à Barcelone.

Par exemple, lors de sa première saison, 2016-2017, avec Quique Sanchez Flores commandant le navire, ils avaient déjà quatre ajouts avant le début de la formation. Il s’agissait de Roberto Jiménez, Jurado, Reyes et Leo Baptistao.

Peu à peu, les incorporations diminuaient, et la campagne suivante ne s’effectua que deux signatures avant le début de la pré-saison, ceux de Sergio Garcia Oui Esteban Granero.

Années conditionnelles

Les deux dernières pré-saison ont vécu deux réalités très différentes. L’été 2019 a été conditionné par la contestation de la Aperçus de la Ligue Europa, avec l’arrivée de Bernardo et Iturraspe, une fois les entraînements commencés. L’été dernier, les signatures ont également été faites pour mendier : Fran Mérida et Miguelón à la fin d’août, Keidi Bare et Óscar Gil dans septembre et Vadillo dans octobre.