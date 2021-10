L’Espanyol demandera le prêt d’Antonio Blanco

L’Espanyol pense déjà renforcer l’effectif sur le marché hivernal. Comme le rapporte ‘OK Diario’, le club bleu et blanc aurait demandé au Real Madrid le prêt de Antonio Blanco, milieu de terrain qui alterne Castilla avec l’équipe première. Le secrétariat technique perica s’intéressait déjà au jeune joueur de la fenêtre d’été, mais alors il n’a pas pu convaincre l’entité blanche, qui a vu l’avenir immédiat sous les ordres d’Ancelotti.

Le manque de minutes, seulement 30 avec les majors, et leurs substitutions habituelles dans la filiale ils pourraient ouvrir les portes d’un prêt lorsque la prochaine fenêtre d’intégration s’ouvrira. Les relations entre le Real Madrid et l’Espanyol ont toujours été très fluides, et depuis Concha Espina, ils voient le club catalan comme un tremplin parfait pour licencier les footballeurs de la première division. Dans les années récentes, Marco Asensio ou Lucas Vázquez, sans aller plus loin, ont fait leur ‘Erasmus’ à Cornellà avant de revenir à la discipline blanche. Mario Hermoso a également utilisé l’Espanyol comme catapulte, bien que dans son cas, l’Atlético ait fini par prendre ses services.

La présence de Florentino Pérez à Barcelone pourrait accélérer la négociation du prêt d’Antonio Blanco.