L’Espanyol descend à Reto Iberdrola

06/06/2021 à 14h10 CEST

Inès Sanchez

Le RCD Espanyol réalise son grand cauchemar. Après cinquante ans d’histoire, ils descendent en deuxième division. Malgré le fait qu’au premier tour, ils semblaient avoir vaincu les fantômes de la campagne précédente, ils sont réapparus pour le second. Les Bleu et Blanc n’ont pas été victorieux lors des neuf derniers matches de championnat, le dernier ayant eu lieu fin mars, lorsqu’ils ont battu Eibar 0-1. Et après la défaite de samedi contre lui Sportif, l’issue est inévitable.

Créée en 1970, cette campagne célébrait le demi-siècle de la section. Et après un titre de champion et six Copa de la Reina, ils disent au revoir à Primera Iberdrola. Ils étaient déjà très proches de la relégation lors de la saison précédente, au cours de laquelle c’était la pire version de l’équipe, à défaut de remporter un seul match. Mais l’irruption de la pandémie, et la paralysie forcée de Primera Iberdrola, ont donné au club une nouvelle opportunité d’atteindre la permanence. Occasion qu’ils ont ratée. Après les hauts et les bas de la campagne en cours, le club est officiellement Reto.

Et c’est que, le L’engagement du club envers la section féminine a diminué au cours de la dernière décennie. Et cela, inévitablement, a été mis en évidence dans les résultats de l’équipe. Bien qu’elle soit l’une des équipes pionnières du football dans le pays, la réalité actuelle les place loin de ce qu’elles ont réalisé lors des étapes précédentes.

Ils ont atteint leur première Coupe il y a 25 ans – en 1996 – une étape qu’ils ont également répétée un an plus tard. Ils ont même vécu la saison 2005-2006 en réalisant un doublé qui restera dans l’histoire. Le club a continué de croître au cours de la première décennie du 21e siècle. Une autre étape importante a été la signature de Vero Boquete à l’Espanyol pour 2008. Viennent ensuite les trois Coupes restantes en 2009, 2010 et 2011, les deux dernières coïncidant avec le finaliste de la ligue.

C’était l’âge d’or du football féminin au club, quand ils étaient consolidés comme les meilleurs du territoire. Cependant, à partir de 2011, ce pari était en baisse. Et avec ça, le statut de l’équipe dans la compétition nationale.