L’Espanyol écarte la présence d’un quatrième infecté par le coronavirus

L’Espanyol a écarté mardi la présence d’un quatrième infecté par le coronavirus dans l’équipe première, après que les résultats des tests PCR qu’un de ses membres a subis lundi dernier n’aient pas été concluants.

Ce footballeur bleu et blanc, dont le nom n’a pas transpiré comme d’habitude dans ces affaires, Vous pouvez faire de l’exercice normalement avec le reste de vos camarades de classe. Ce mardi, à 19h30, dans les installations de Sant Adrià del Besòs, le personnel tiendra sa première séance collective.

L’Espanyol a signalé lundi la présence de trois personnes infectées par le coronavirus et d’un éventuel quatrième cas, qui a déjà été écarté. Les trois personnes testées positives sont asymptomatiques et sont isolées à leur domicile sous surveillance médicale.

D’autre part, l’équipe a terminé mardi la deuxième journée de tests physiques et médicaux, un examen cardiologique, un test d’acuité visuelle et une analyse de sang et d’urine qui ont été effectués à la clinique Corachán.

Plus précisément, dans la Cité sportive Dani Jarque, des tests physiques ont été effectués pour connaître, avant tout, la force du bas du corps et les plages de mouvement articulaire des joueurs de l’équipe.