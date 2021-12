L’Espanyol est à nouveau perdu loin de chez lui

A encore fait naufrage L’Espanyol s’éloigne des côtes de Barcelone, cette fois, pour donner des ailes au Celta, la pire salle de la ligue. Les hommes de Vicente Moreno ont eu un jeu très faible à Balaídos et n’avaient guère d’options pour menacer leur rival. Les buts de Santi Mina et Iago Aspas Au début des deux mi-temps, ils ont suffi à anesthésier une chute que Denis Suárez a condamnée dans la dernière ligne droite. Le Galicien a également marqué dans la seule victoire précédente récolté par Celta à domicile, contre Granada fin septembre.

Fin des deux minutes de possession initiale du Celta de la meilleure façon. Santi Mina a reçu, qui avec un contrôle du talon orienté vers Aspas, et il le lui a rendu dans la zone. Le départ de Diego López n’a pas suffi à couvrir le tir du joueur de Vigo, seulement face au danger. Le réveil de l’Espanyol a continué d’arriver et le Celta, après avoir ouvert le tableau des scores dans le premier qu’ils ont eu, a continué à contrôler à son rythme. Il l’a eu très clair Brais avant dix heures, mais sa passe arrière n’a trouvé personne dans la zone de visite.

Ceux de Vicente Moreno s’étiraient et la rencontre changea de dynamique, bien que Celta n’a pas souffert. En fait, le match a terminé la première demi-heure de choc avec le but de Mina. comme seul coup entre les deux équipes. L’Espanyol a tenté d’intensifier la pression après la défaite, mais n’a pas réussi à générer d’espace dans le ciel.

Le Celta, quant à lui, a peu risqué, mais est venu clairement, bien qu’il n’ait pas tiré, sur le but défendu par Diego López. Brais Il était à nouveau 2-0 dans ses bottes, mais son coup du coin était à quelques centimètres du long bâton. Le repos rôdait et l’Espanyol décida qu’il était temps d’avoir le plus clair du match. Puado et Raúl de Tomás remportent un ballon divisé au centre du terrain pour Melendo et Aleix Vidal pour monter la contre-attaque. Ce à quoi personne ne s’attendait, c’était la main vers le bas Dur, qui a stoppé le dernier tir de Puado.

Après le redémarrage, les surprises sont revenues. L’Espanyol a encore hésité et le Celta est revenu pour répéter ce qui s’était si bien passé dans le premier. Le milieu de terrain perruche était désordonné et la transition céleste s’est terminée aux pieds de Iago Aspas, qui esquissa devant Pedrosa et l’envoya dans le coin, impossible pour Diego López.

Avec l’Espanyol 2-0 timidement renversé et Pedrosa a menacé Dituro après un braquage par Aleix Vidal dans la zone locale. Vicente Moreno mettre trois changements d’un coup pour tenter de surprendre, mais le Celta arrivait, encore plus qu’en première mi-temps, avec Brais en tant que protagoniste une fois de plus. Aspas l’a également eu, qui a terminé quelque chose talonné par Diego López.

Mais celui en charge de condamner la victoire c’était Denis Suárez, qui a poussé un ballon de Javi Galán face à la passivité défensive de l’Espanyol. L’accident a ralenti et Loren Moron Il en a profité pour surprendre Dituro du milieu de terrain, avec un coup sûr cela vaut la peine d’être l’un des objectifs de cette Ligue de Santander. L’étincelle de l’attaquant visiteur a été la dernière chose qui a été vue à Balaídos et le Celta a facilement contrôlé une victoire qui rend le match nul à Son Moix bon.