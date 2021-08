L’Espanyol et Majorque reviennent au sommet

14/08/2021 à 14h00 CEST

LaLiga 2021/22 aura trois nouveaux visages cette saison : le RCD Espanyol, le RCD Mallorca et le Rayo Vallecano reviennent dans l’élite après être passés par la deuxième division. Pericos et Baleares feront leurs débuts ce samedi 14 août contre le CA Osasuna (F) et le Real Betis (C), respectivement. Les madrilènes devront attendre dimanche, quand ils visiteront le Sánchez Pizjuán.

Le bleu et le blanc, qui ils ont réussi à être champions de LaLiga Smartbank comme récemment relégués, ils maintiennent qu’une grande partie du bloc est tombée de la première division et a obtenu une promotion immédiatement. Vicente Moreno, chef de file du projet sportif, a formé une équipe solide et affûtée avec des personnalités comme celles de Diego López, Calero, Pedrosa, Òscar Gil, Darder, Puado et Raúl de Tomás.

Les Baléares, en revanche, ont connu d’importants changements dans l’effectif : Ante Budimir, l’un des meilleurs tireurs de l’équipe, est parti pour le CA Osasuna.. A leur place sont venus d’autres noms qui peuvent être importants tels que Prenez Kubo, Pablo Maffeo ou Ángel Rodríguez, qui sera la principale menace de l’ensemble vermillon.

La permanence, le grand objectif

Le RCD Espanyol et le RCD Mallorca cherchent tous deux à consolider leurs projets en Liga et à assurer leur permanence dans les plus brefs délais. Les deux ont chuté lors de la saison 2019/20 et ont également terminé aux deux premières places de la catégorie argent, donc ils sont montés directement et immédiatement après avoir trouvé leurs os dans le donjon LaLiga Smartbank.

Le troisième en lice était CD Leganés, qui est tombé le dernier jour de cette saison et n’a pas pu obtenir de promotion malgré sa troisième place et avait un avantage dans la promotion.. Rayo Vallecano, une autre équipe de la capitale, les a éliminés en demi-finale et a obtenu une promotion avec un retour contre Gérone lors du match retour de la finale.