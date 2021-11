L’Espanyol était plus proche que jamais de briser la mauvaise séquence au Camp Nou

L’Espanyol a atteint le niveau du derby aux points avec le Barça, ce qui ne s’était pas produit dans un championnat aussi avancé depuis la 25e journée de la saison 1995/96. Ceux de Vicente Moreno leur promettaient d’être très heureux, rêvant du ‘sorpasso’ à l’éternel rival dans le derby. Cependant, un penalty controversé de Cabrera sur Memphis a fini par décider l’un des derbys les plus équilibrés de ces dernières années. Loin des buts d’antan, l’équipe de Kakhol lavan était plus proche que jamais de marquer au Camp Nou. L’équipe bleu et blanc devra continuer à attendre, dont le dernier grand souvenir dans le fief du Barça continue d’être le ‘Delapeñazo’ de 2009 (1-2) Depuis lors, le solde est de 40 buts contre et seulement trois en faveur.

A chaud, personne dans le club de la Perruche n’a apprécié cet effort et cette performance remarquable sur le terrain de l’éternel rival. Les projecteurs étaient braqués sur l’arbitrage de Del Cerro Grande. « Le penalty du Barça me semble une blague »a déclaré un Raúl de Tomás frustré, qui a couru deux fois dans le bois. « Je voudrais dire ce que je pense mais je me tromperais », a déclaré Sergi Darder., un autre des temps forts de la rencontre.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

« En fin de compte, l’histoire se répète », a commenté David López, entre colère et incrédulité à propos des événements des derbys passés et de la réglementation actuelle. « Nous ne comprenons pas très bien les critères. On nous a expliqué que les sanctions rigoureuses n’allaient pas être sifflées et nous avons trouvé cela. C’est une action qui décante le jeu », a déclaré le capitaine bleu et blanc, qui a joué son 173e match en Première Division avec l’Espanyol, égalant le chiffre de l’infortuné Dani Jarque. Le joueur barcelonais fait déjà partie du top-30 historique de l’entité.

Rufete, exhaustif

Au-delà de ce qui est sorti du vestiaire – pas de Vicente Moreno, toujours très respectueux de l’équipe d’arbitrage et qui n’a pas voulu juger la décision de la peine maximale – le plus brutal a été Rufete. « L’Espanyol mérite le respect, ces joueurs méritent le respect, nos fans méritent le respect. C’est le sentiment qu’on a en ce moment », a déclaré le directeur sportif.

Quoi qu’il en soit, le sentiment de « fierté » qu’ils ont tous manifesté va augmenter avec les heures. Le casting de Vicente Moreno montre comment rivaliser, en particulier contre les plus grands. Au-delà du Barça, dSeuls l’Atlético de Madrid -et en souffrance- et Séville ont pu battre l’Espanyol en tête des équipes. Il y a des pousses vertes.

Retour au travail

Après le chapitre du derby, l’Espanyol est déjà concentré sur le lendemain. Rien de plus et rien de moins que la Real Sociedad vous attend, l’équipe révélation qui s’habitue en ce début d’année à se voir en haut du tableau. L’équipe de Vicente Moreno reprend le travail demain avec une séance d’entraînement matinale (10h30) à la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Ce sera la première séance de la semaine pour préparer la réception d’Imanol Alguacil, qui visitera le stade RCDE dimanche prochain (16h15).

Le duel contre les ‘txuri-urdin’ est, sur le papier, le plus compliqué du reste de l’année. Et jouer le tour en faveur du ‘temple’, où l’Espanyol a ajouté 13 des 15 derniers points en jeu. Après avoir affronté Solares Medio Cudeyo lors de la Copa del Rey en décembre, le dernier mois de l’année propose deux déplacements à Vallecas et Balaídos pour affronter respectivement le Rayo Vallecano et le Celta. Entre les deux, Levante, fond actuel et plongé dans une terrible séquence, visitera le fief bleu et blanc.