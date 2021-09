L’Espanyol face à un calendrier des Champions

Des visages de bonheur, de satisfaction et aussi de soulagement dans la séance après le match contre Alavés. L’équipe, les entraîneurs et les supporters ont pris un grand poids sur leurs épaules avec la première victoire de la saison. Trois points en sueur, subis par une boîte babazorro qui a intimidé et menacé de marquer au stade RCDE dans un tachycarde ajouté à Cornellà.

L’équipe a proposé une version améliorée devant les Vitoriens, et a su attacher les mâles quand ils peignaient grossièrement. La voie à suivre dans une compétition qui ne sera pas un chemin de roses et qui obligera les footballeurs à tirer le meilleur d’eux-mêmes pour atteindre l’objectif de la saison, qui n’est autre que de rester dans l’élite.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Les courbes arrivent

Les trois points récoltés contre les babazorros proviennent de perles, si l’on analyse les engagements à venir sur le calendrier. L’équipe entraînée par Vicente Moreno affrontera Séville samedi prochain (18h30), un adversaire qui l’étouffe depuis une décennie. En fait, l’Espanyol n’a pas goûté à la victoire à Sánchez Pizjuán depuis janvier 2011. La dernière fois que les perroquets ont réussi à Nervión, Juanmi Callejón a obtenu un doublé qui, au final, comptaient pour les trois points (1-2). Depuis, onze visites – deux en Copa del Rey – avec un bilan de huit défaites et trois nuls. Les chiffres ne sont pas du tout favorables, mais l’équipe de Kakhol lavan tentera de surprendre certains Séville par leur esprit. situé à Wolfsburg.

Séville est historiquement un déplacement de mémoire ingrate pour la pericada. L’Espanyol n’a remporté qu’une nouvelle victoire dans le fief sevillista au cours de ce siècle: Lors de la saison 2007/08, avec Ernesto Valverde sur le banc, il a devancé les buts d’Ángel et Luis García, les locaux ont égalisé grâce à Koné et Jarque, qui ont marqué contre son camp, et ont déséquilibré le duel (2-3) un dernier but de Tamudo.

Avec six points dans le casier, en attendant ce qui se passe dans le Sánchez Pizjuán, le temple des perruches recevra une véritable « noix de coco ». Le Real Madrid, jusqu’à présent leader de la première division, se rendra à Cornellà dans un duel qui pourrait être un coup de pouce définitif au projet de Moreno. Malgré ce que disent les ragots, l’Espanyol rivalise toujours au maximum contre les meringues. Il y a les statistiques.