L’Espanyol Femenino accueille le Madrid CFF lors de la trente-troisième journée

18/06/2021 à 11h00 CEST

Samedi prochain à 11h00 se jouera le match de la trente-troisième journée de la Primera Iberdrola, qui affrontera le Espanol et à Madrid dans le Cité sportive Dani Jarque.

le Espanyol Femmes il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la trente-troisième journée après avoir subi une défaite contre lui Sportif Madrid dans le match précédent par un score de 4-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 32 matches disputés à ce jour dans la Primera Iberdrola, avec une séquence de 27 buts pour et 65 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Madrid CFF ne pouvait pas faire face à la Barcelone Femmes lors de son dernier match (3-2), il cherchera donc la victoire contre le Espanyol Femmes pour tracer le cap du championnat. Sur les 32 matchs qu’il a disputés cette saison pour la Primera Iberdrola, le Madrid CFF il en a remporté 16 avec un chiffre de 44 buts pour et 39 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Espanyol Femmes Il affiche un bilan de quatre victoires, huit défaites et quatre nuls en 16 matchs disputés à domicile, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui redonnent espoir aux visiteurs. Aux sorties, le Madrid CFF a un bilan de sept victoires, sept défaites et deux nuls en 16 matchs joués, les joueurs doivent donc être sérieux dans leur duel avec lui Espanyol Femmes pour remporter la victoire.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Espanyol Femmes, les chiffres montrent une victoire et deux défaites pour les hôtes. Le dernier affrontement entre les Espanol et le Madrid Cette compétition s’est jouée en octobre 2020 et s’est terminée sur un résultat de 0-1 en faveur du Espanol.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 27 points en faveur de la Madrid CFF. L’équipe de Ruben Casado Il entre en jeu en dix-septième position et avec 24 points avant le match. Pour sa part, le Madrid CFF il compte 51 points et occupe la septième position du classement.