L’Espanyol Femenino et le Madrid CFF se partagent les points après leur match nul à trois

19/06/2021 à 13:01 CEST

Le match joué ce samedi au Cité sportive Dani Jarque et qui a affronté le Espanol et à Madrid il s’est terminé par une égalité à trois entre les deux concurrents. le Espanyol Femmes arrivé avec l’intention de retrouver le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Sportif Madrid par un score de 4-1 et avec une séquence de trois défaites consécutives dans la compétition. Du côté de l’équipe visiteuse, le Madrid CFF il a été battu 3-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Barcelone Femmes. Au score, l’équipe catalane est seizième à l’issue du duel, tandis que le Madrid est septième.

La première moitié de la confrontation a débuté de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a inauguré la lumineuse grâce à un but de Szymanowski quelques minutes après le début du match, en particulier à la troisième minute. Encore une fois, l’équipe catalane a marqué à la 13e minute grâce à un autre but de Szymanowski, complétant ainsi un doublet. Puis il composa le Espanyol Femmes, qui a pris ses distances en établissant le 3-0 avec un but de Lombi à la 18e minute, terminant ainsi la première période sur un 3-0 à la lumière.

La seconde mi-temps a commencé face à lui Madrid CFF, qui s’est approché du tableau d’affichage avec un but de Geyse quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 50. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe madrilène a augmenté, coupant les distances avec un double de Geyse à la 56e minute.Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe visiteuse d’augmenter le score, qui a égalisé le score en le portant à 3-3 grâce au succès de l’équipe devant le but. Laurita à 58 minutes, concluant le duel avec un score final de 3-3.

Pendant le match, il y a eu des mouvements dans les deux équipes. L’équipe d’entraîneurs de l’équipe visiteuse a fait entrer Okeke, Paula, Chikwelu Oui Kéroline remplacement Lais, hématome, Priscille Oui Geyse, tandis que de la part du Espanol il a été remplacé Déborah, Île d’Elbe, Brenda, Maya Oui Elena Julve pour Irène, Lombi, Nicart, Soldevila Oui Szymanowski.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, un pour Déborah, de l’équipe locale et trois pour Laurita, Monique Oui Kéroline, de l’équipe visiteuse.

Après cette égalité à la fin du duel, le Espanyol Femmes il a été placé à la seizième position du tableau avec 25 points, avec une place de descente en deuxième division. Pour sa part, Madrid CFF avec ce point, il a obtenu la septième place avec 52 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe de Ruben Casado affrontera Séville Femmes, Pendant ce temps, il Madrid CFF Óscar Fernández lui fera face Vraies femelles Betis.

Fiche techniqueEspanyol Femmes :Dossey, Perez, Vanegas, Lombi (Elbe, min.61), Soldevila (Maya, min.71), Letti, Szymanowski (Elena Julve, min.80), Sara, Nicart (Brenda, min.61), Irene (Débora , min. 46) et BaudetCFF de Madrid :Sampalo, Mônica, Andrino, Leon, Antônia, Lais (Okeke, min.55), Rubio, Maca (Paula, min.56), Priscila (Chikwelu, min.74), Geyse (Kerolin, min.75) et LauritaStade:Cité sportive Dani JarqueButs:Szymanowski (1-0, min. 3), Szymanowski (2-0, min. 13), Lombi (3-0, min. 18), Geyse (3-1, min. 50), Geyse (3-2, min. 56) et Laurita (3-3, min. 58)