L’Espanyol ferme une “étape” prolifique pour "être meilleur"

Après douze séances d’entraînement et quatre matchs, au cours desquels L’Espanyol est passé de moins en plus, l’équipe de Vicente Moreno a mis un terme à son “étape” au Marbella Football Center. Les installations de la Costa del Sol avaient déjà été choisies l’année dernière, avec un climat beaucoup plus tendu après la relégation en deuxième division consommée. En ce sens, deux poids lourds du vestiaire, David et Diego López, ont apprécié le travail de ce mois de juillet surtout par rapport à l’année précédente.

“La saison dernière, nous sommes venus ici avec beaucoup de doutes, émotionnellement très déprimés, avec un nouvel entraîneur… Cette campagne a été totalement différente. Nous connaissons déjà l’entraîneur, nous savons tout ce qu’il veut, nous avons intériorisé ses aspects et maintenant nous n’avons plus qu’à les revoir et améliorer les choses qui n’étaient pas bien faites », a déclaré le milieu de terrain, dont le souhait est de commencer la ligue maintenant. «Nous voulons vraiment commencer, retourner à nouveau en première division, ainsi que de revoir les gens au stade et de passer des après-midi et des nuits magiques au stade RCDE ».

En ce sens, le capitaine a indiqué quel sera le « modus operandi » : « Nous essaierons de démarrer de la meilleure façon possible, en gagnant, et aller de jeu en jeu ; est ce qui a le mieux fonctionné pour nous la saison dernière, un aspect très important, et je pense que nous devons continuer avec la même dynamique ».

Pour sa part, Diego López a également apprécié les différences par rapport à 2020: « L’année dernière, nous sommes arrivés après la relégation avec une nouvelle saison qui a été difficile pour nous et pour le club, mais nous l’avons bien résolu et Cette année, nous avons la chance de répéter, d’avoir été promus, d’avoir l’opportunité de rejouer en Première Division et je pense que toutes les erreurs qui ont été commises l’année dernière nous aideront à apprendre et à essayer de faire une saison encore meilleure ».

De même, le gardien a souligné l’importance que le blocage soit connu depuis un an : « Ces jours-ci, nous travaillons et créons un syndicat dans le groupe. La pré-saison est toujours difficile, mais Nous avons l’avantage de travailler tous ensemble depuis un an, que nous savons mieux que jamais ce que nous devons corriger et où nous devons influencer pour nous améliorer et être une meilleure équipe ».