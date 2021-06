L’Espanyol fête ce lundi un Conseil clé pour sa limite de salaire

20/06/2021 à 18:09 CEST

Le RCD Espanyol célèbre ce lundi une importante Assemblée Générale des Actionnaires au cours de laquelle il sera approuvé, sauf capitale surprise, une augmentation de capital de près de 38 millions d’euros en émettant plus de six millions d’actions nouvelles.

L’événement se tiendra, à partir de 12h00, au stade RCDE, siège de l’entité, et s’annonce des plus placides. En effet, le président du RCD Espanyol, Chen Yansheng, détient plus de 99% des actions et tous les points à l’ordre du jour seront approuvés en douceur.

L’augmentation de capital de 38 millions d’euros est essentielle pour le plafond salarial du club pour la saison prochaine. Actuellement, la Liga a fixé une limite négative pour l’Espanyol, mais cette décision financièreou permettrait au club bleu et blanc d’être proche d’un chiffre positif face au marché des transferts.

Plus précisément, cette expansion est divisée en deux segments. D’une part, une première étape de 37 846 788 euros sera réalisée avec l’émission de 6 307 798 actions nouvelles d’une valeur nominale de six euros. Autre, une nouvelle augmentation de 190 716 euros sera approuvée avec 31 786 nouvelles participations, avec la même valeur de six euros.

La première étape de cette manœuvre financière transformera la dette du RCD Espanyol auprès de Rastar, la société également dirigée par Chen Yansheng, en fonds propres. Chose qui s’est déjà produite en 2019, avec une augmentation de 50 millions d’euros et qui a également été couverte par le leader chinois.

La seconde tranche de l’augmentation de capital est, comme l’indique l’entité, « avec disposition expresse du droit préférentiel de souscription ». C’est-à-dire, une section destinée exclusivement aux anciens actionnaires du club bleu et blanc, si vous souhaitez suivre ce processus.

La pandémie de coronavirus a touché tous les clubs de football et le RCD Espanyol ne fait pas exception. COVID-19 a accentué les restrictions de la Liga et, à son tour, a affecté le compte de résultat des entités. Les gestionnaires de perruches ont déjà avancé qu’ils clôtureraient l’année avec des pertes.

Comme à l’accoutumée, l’Assemblée Générale des Actionnaires a cinq points à l’ordre du jour. L’événement commencera par le rapport du président; se poursuivra avec l’approbation de l’augmentation de capital ; continuera avec des questions et réponses; et, enfin, elle se terminera par la délégation au Conseil pour exécuter les accords conclus.

Le RCD Espanyol a signé une promotion fulgurante en Liga Santander après avoir été leader de la deuxième division. Désormais, la direction sportive et les responsables de l’intrigue économique de l’entité ils travaillent à concilier football et critères financiers et construire le meilleur projet possible pour votre retour au sommet.

Pour l’instant, la planification sportive dans les bureaux du Stade RCDE est relativement arrêtée, en attendant de connaître la nouvelle réalité financière. Dans tous les cas, certaines opérations comme le renouvellement de l’attaquant Javi Puado Ils sont dessus: il y a une bonne prédisposition, mais il n’y a toujours pas d’accord.

Les lignes rouges du dôme bleu et blanc sont celles du maintien de la stabilité économique du club, avec des caisses plus saines que jamais après l’arrivée du président Chen Yansheng en tant que propriétaire du club en 2016. Au niveau sportif, les managers ne cachent pas que leur objectif est simple : rester en First.

L’assemblée générale des actionnaires sera également intéressante pour voir de première main les impressions du directeur général bleu et blanc. Chen Yansheng a maintenu un profil discret mais actif, avec le RCD Espanyol en seconde et les actionnaires pourront connaître leur ressenti pour l’année suivante.

L’acte sera effectué par voie électronique et ni les actionnaires ni leurs représentants n’y assisteront en personne. A l’issue de l’Assemblée, les administrateurs de l’entité évalueront l’acte devant les médias, qui couvrira également l’événement à distance.