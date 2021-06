L’Espanyol finalise l’arrivée du défenseur Marcelo Saracchi

in

L’Espanyol resserre la clôture sur Marcelo saracchi, arrière gauche uruguayen de 23 ans. Le club bleu et blanc est très avancé dans la négociation qui a commencé il y a plus de trois mois et l’affaire pourrait se cristalliser bientôt. Le RB Leipzig est celui qui a ses droits mais cette dernière saison ils jouaient en prêt depuis janvier au Turc de Galatasaray.

Ce serait la première signature pour le retour en première division, sans compter les options d’achat obligatoire qu’il a payées pour acquérir les droits de Dimata, Vadillo et Miguelón une fois la promotion consommée. L’Espanyol veut que Saracchi arrive en prêt mais avec une option d’achat.

L’Espanyol n’est pas la seule équipe à s’intéresser à lui. La Real Sociedad et deux équipes italiennes le suivent mais la boîte bleue et blanche est la mieux placée pour le moment pour clôturer l’incorporation.

L’ailier a été l’un des rejets d’Óscar Tabárez pour la Copa América que joue l’Uruguay, avec lequel Saracchi n’a pas encore fait ses débuts bien qu’il ait été très présent dans les catégories inférieures du “céleste”.

Cette demi-saison a été fixée à Galatasaray, jouer 2 154 minutes de championnat réparties sur 27 matchs, dans lequel il a donné deux passes décisives. Originaire de Paysandú, l’Uruguayen est passé par la base de Danubio pour faire ses débuts avec l’équipe première. River Plate a payé 2,1 millions pour lui en 2017 et seulement un an plus tard RB Leipzig a payé 12 millionnaires pour obtenir leurs services.