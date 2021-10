L’Espanyol grandit au stade RCDE

D’un début hésitant à une perspective optimiste. Espanyol ajouter neuf points sur douze, tous à Cornellà, et le museau se montre déjà à travers la zone tranquille du classement. De Tomás, qui d’autre, a montré la voie avec un but psychologique au bord de la pause. Melamed, avec la collaboration de Chust, a fait flipper les nerfs et a apporté le plaisir dans un stade RCDE bondé.

Le bruit, les nerfs, les odeurs et les goûts. Décibels à travers le toit. Volume total. Le football recouvre progressivement tout le spectre des couleurs, oubliant ce sport aseptique qui nous a forcément accompagné ces derniers mois.

La famille a peuplé le ‘Temple’ et a abrité le sien. La pericada ne quitte jamais l’équipe. Moins chez les adultes. L’Espanyol traverse un moment de douceur, toujours avec l’adrénaline madrilène qui bat dans ses veines. Vicente Moreno a cependant modifié son alignement. Premier départ pour Loren Morón, relocalisé en fausse voie en raison de l’absence forcée d’Aleix Vidal. Sorti de l’appel enfin celui de Puigpelat pour cause d’inconfort musculaire.

Cadix et son football direct n’étaient pas indigestes. Le bleu et le blanc ont pris les rênes avec un sublime Darder et un Melendo qui déchiraient l’arrière jaune avec sa mobilité comme deuxième astuce. Le premier avertissement était dans un double tir de Pedrosa et Óscar Gil. Zone de marche des deux côtés.

La peur a tué l’esprit des Andalous, qui ont perdu du terrain et ont fini par être subjugués par la poussée catalane. Darder a laissé un diamant derrière un chapeau sur Fali et De Tomás a frappé un coup sur le bâton après avoir frôlé la poitrine de Haroyan. Le pichet s’est cassé sur l’addition. L’ardoise magique de Dani Pendín, qui avait déjà attiré l’action au millimètre, a fait 1-0 dans un corner. Loren a fracassé le ballon contre la barre transversale et RDT, amoureux du recyclage, terré dans le délire de la pericada.

Lent

L’Espanyol n’a pas reculé, ce que les fans ont attribué à plusieurs reprises au staff technique. L’équipe est allée condamner le concours. Jouer court et sur leur propre terrain pour sortir le « Tacita » de leur intrigue et enfoncer leurs dents dans une transition. De Tomás est sorti hors-jeu dans une action qui a dormi dans les collants. Définition délicieuse, mais invalide.

Il est apparu sur le tableau de bord 2-0 quelques instants plus tard. Melamed l’a cuit et Melamed l’a mangé. Des conseils de l’équipe de jeunes, une combinaison précise à droite, et l’équipe de Castelldefels ont tenté un tir qui, après avoir touché le dos de Chust, a fait sortir Ledesma de la piste.

La dernière demi-heure était pratiquement terminée. L’équipe des perruches n’a jamais souffert, même pas avec les changements « kamikazes » apportés par Álvaro Cervera et sans rien à perdre.