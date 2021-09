L’Espanyol, l’« ami » rival du Real Madrid ?

30/09/2021 à 00h16 CEST

pari

Espanyol contre Real Madrid

Dimanche, 16h45

Six victoires – et beaucoup par un glissement de terrain – lors des sept dernières visites du Real Madrid au stade RCDE n’est pas un fait anodin. L’équipe blanche a pris la mesure d’un terrain où elle se sent chez elle et où l’Espanyol ne lui a généralement pas posé trop de problèmes. Les chiffres ne trompent pas et l’équipe de Carlo Ancelotti espère sortir de sa première crise de la saison avec les trois points et approuver leur leadership dans la Ligue dans un endroit qui, bien qu’il soit en Catalogne, ne leur a jamais été hostile comme l’ont été le Camp Nou ou Montilivi.

Il est vrai que le Real Madrid s’est toujours bien comporté avec l’équipe “Perico” et Il a même produit de grands joueurs pour qu’ils puissent jouer dur en première division. Au cours de la dernière décennie, sans aller plus loin, des joueurs qui ont par la suite triomphé tels que Lucas Vázquez, Marco Asensio, Callejón, Mario Hermoso -bien qu’il soit désormais à l’Atlético- ou Kiko Casilla ont porté le maillot bleu et blanc. Le flux et les bonnes relations entre les deux clubs ont été une constante, quelque chose qui a toujours été choisi à Can Barça.

Depuis les années 1960, l’Espanyol est devenu un allié du Real Madrid, permettant à Alfredo di Stéfano de prendre sa retraite avec son maillot. Une décennie plus tard, les blancs vendaient Rafa Marañón à l’Espanyol lui offrant une performance extraordinaire de 144 buts en 262 matchs, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire “Perica”. Le flux s’enchaîne avec des ventes favorables comme celle d’Iván Helguera en 1999 ou les arrivées de Juanfran Torres ou Miñambres avec le nouveau siècle.

L’Espanyol et le Real Madrid sont en chair et en os dans les bureaux et sur les terrains de jeu. Aucun madridista n’oubliera jamais le ‘Tamudazo’ qui a conduit à la deuxième Ligue Capello en 2006, ainsi que le fait que c’est une équipe qui a tendance à envenimer les choses pour un Gerard Piqué peu apprécié à Cornellà. Le match de ce dimanche se déroule dans un climat de tension après que les “perruches” n’ont pu rayer aucun prêt cet été après avoir demandé à Mariano, Brahim et Javi Sánchez. Nous verrons si Raúl de Tomás, une autre équipe de jeunes blancs, ne finit pas par leur donner une tape sur le poignet.