L’Espanyol montre du symbolisme dans les nouveaux kits pour 2021/22

le Espanol a présenté ce jeudi de nouveaux kits pour la saison 2021-22 chargé de symbolisme dans un parcours spécial pour le club catalan, après son retour en Liga Santander.

Les maillots de la première et de la deuxième équipe évoquent la campagne 1987-88, lorsque l’équipe catalane a disputé la finale de la Coupe UEFA. Le maillot principal présente des couleurs classiques, avec de larges rayures et évidemment du bleu et du blanc.

Le kit extérieur est principalement rouge, bien qu’il ait également des rayures bleues et blanches sur la partie supérieure. Récupérer le rouge, en plus, était l’une des demandes habituelles des fans de perruches.

Finalement, le troisième, bleu marine Avec de larges barres de ton plus clair, il maintient également le symbolisme. Plus précisément, il fait appel à la saison 1994-95, lorsque l’Espanyol, dirigé par José Antonio Camacho, est également revenu en première division.

Le directeur marketing de l’entité, Toni Alegre, a expliqué l’engagement envers cette conception comme suit : « Nous étions tellement convaincus de la promotion que lorsque nous avons commencé à travailler sur les kits, début 2020-21, nous voulions qu’elle coïncide symboliquement avec deux saisons historiques du club”.