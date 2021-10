L’Espanyol n’a pas donné aux fans une triple joie depuis trois ans

Cela fait presque trois ans que les fans de l’Espanyol ils ne voient pas une séquence de trois victoires consécutives en championnat au stade RCDE en première division. Pas du moins en personne, car ceux de Vicente Moreno Oui ils l’ont fait dans le passé mais c’était en Second et dans une saison marquée par des stades vides. Lundi devant Cadix l’équipe bleu et blanc a une fois de plus l’opportunité de donner à son équipe un triplé d’alegrías faits maison.

La dernière grande séquence de First était précisément dans le cours qui l’a catapulté en Europe, avec un bon début et une autre fin spectaculaire. La campagne 2018/19 a débuté par cinq victoires consécutives dans leur fief contre Valence (1-0), Levante (1-0), Eibar (1-0), Villarreal (3-1) et Athletic (1-0). Gérone, fin novembre (1-3), mis fin à la série bleue et blanche de l’équipe alors dirigée par Rubi.

Depuis lors, et malgré le fait que cette saison se soit terminée avec l’Espanyol septième et avec le ticket continental sous le bras, trois victoires consécutives n’ont plus été revues. La saison 2019/20, avec un souvenir malheureux pour la relégation, a laissé de très mauvais chiffres, également à domicile. Inverser cette statistique est maintenant l’objectif de l’équipe de Vicente Moreno. En deuxième, ils ont atteint ces chiffres – ils ont également réussi à enchaîner cinq victoires entre mars et mai – mais il est maintenant temps de le faire en premier avec les «majors».

Il n’y a pas deux sans trois

Il a l’opportunité contre Cadix. Gagner Alavés (1-0) a donné la première joie du parcours et le 2-1 contre le Real Madrid a chargé la paroisse paroissiale d’optimisme. Après la pause, l’Espanyol jouera à nouveau à domicile et cherchera à rester en forme face à un rival qu’il a déjà battu l’été dernier à Marbella (0-2).

C’est précisément à ce duel que le technicien de Cadix a fait référence aujourd’hui, lvaro Cervera. « En pré-saison, ils nous ont donné une bonne critique. Cela devrait nous servir d’apprentissage. Ils ont de très bons footballeurs avec de l’expérience dans la Liga Santander et ce sera une équipe difficile », a déclaré l’entraîneur de Cadix.