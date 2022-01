L’Espanyol n’a plus perdu à domicile contre Elche depuis 56 ans

Après avoir clôturé 2021 avec la meilleure des nouvelles – la victoire à Mestalla, un terrain traditionnellement maudit et qui a débuté le compte triomphal à domicile en championnat- Espanyol aspire à ouvrir en 2022 en ajoutant également trois. Avec la qualification déchirante de la Coupe contre Ponferradina et un repos bien mérité le jour des Trois Rois, l’équipe de Vicente Moreno vise déjà le duel de lundi prochain. contre Elche au stade RCDE.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Les chiffres du ‘Temple’, avec 20 points sur 27 possibles, invitent à l’optimisme. Aussi si vous regardez le passé. Parce que il faut remonter plus d’un demi-siècle en arrière pour retrouver la dernière victoire à Elche en territoire bleu et blanc. En fait, c’était aussi le premier. La seule fois où l’Espanyol a cédé aux leurs contre Elche remonte à un lointain 9 janvier 1966 (0-3). C’était la 18e journée de championnat.

Au total, le bilan des perruches face aux franjiverdes à domicile est de 14 victoires, six nuls et une seule défaite. Le précédent le plus récent était les tables qu’ils ont signées en avril 2015 dans un 1-1 avec des buts de Sergio García et Cristian Herrera. Cette saison, au premier tour, L’Espanyol a fait match nul contre Martínez Valero dans un 2-2 qu’il pouvait tomber de chaque côté mais que l’Escribá -avant l’arrivée de Francisco- égalisait dans la dernière ligne droite.

Alerte jaune

L’Espanyol ne sait pas encore ce que c’est que de perdre un footballeur en raison de l’accumulation de cartons jaunes et tout le premier tour est déjà passé. Cependant, la mauvaise nouvelle pour Vicente Moreno pourrait lui venir d’un seul coup. Pour le duel contre Elche, cinq joueurs réguliers (Cabrera, Pedrosa, Aleix Vidal, Keidi Bare et Óscar Gil) arrivent avec quatre cartes à leur actif. Si on leur montrait le cinquième, ils manqueraient le match du lendemain au Nuevo Mirandilla contre Cadix le mardi 18 janvier.