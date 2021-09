L’Espanyol ne frappe pas à Séville

L’Espanyol a trouvé une légère amélioration à Nervión même si, avec ses meilleures performances en seconde période, il n’a pas suffi de marquer à domicile d’un Séville à mi-course, en pensant à la semaine de la Ligue des champions.

Très vite, Séville a commencé le siège de la zone Espanyolista. A tel point qu’avant la fin du premier quart d’heure, il s’avança. Un compteur dirigé par Suso, accéléré par Navas et terminé par En-Nesyri a fini avec le ballon dans le filet Diego López.

L’Espanyol n’a réagi qu’en première mi-temps. Peu à peu, les hommes de Vicente Moreno ils ont été entonnés et ont eu l’occasion de s’attacher. Un joli cliché de Darder obligé de se montrer Lier pour gâcher le plus clair pour les perroquets dans le premier acte. Après, TDR, avec une fabuleuse vaseline, a réussi à égaliser le choc mais González Fuertes invalidé le but pour hors-jeu de l’attaquant madrilène.

Ce laps de temps était un mirage. Séville est revenu pour prendre les rênes du jeu et Diego López a dû être utilisé à fond pour priver les Hispaniques d’étendre leur avance avant la pause. Un coup de Ocampos, un autre de Suso et un rebond de sa propre défense étaient les occasions les plus claires que Séville a créées, au-delà du but, lors d’une première mi-temps plate mais avec le gouvernement de l’équipe Nervionense, qui était supérieur presque sans le vouloir.

C’était l’objectif de Lugo qui était chargé de veiller à ce que l’avantage ne soit pas plus grand en faveur des locaux et de préserver les options bleu et blanc à Sánchez-Pizjuán.

Contrôle sans but

Après la pause, Vicente Moreno il a fait en sorte que l’Espanyol prenne les commandes du jeu au détriment d’une boîte locale abritée derrière. Pour aggraver les choses, l’expulsion de Thomas delaney il a laissé Séville avec un de moins et a donné une supériorité aux perroquets dont ils n’ont pas fini de profiter.

Les changements bleus et blancs ont resserré la clôture avec le cadre de Lier, mais le manque de poudre en attaque a condamné l’Espanyol. Les chances sont tombées au compte-gouttes mais la nervosité en attaque des perruches ne cesse d’augmenter en ce début de saison.

Face à une telle confusion, Séville, avec un de moins, a condamné le crash d’un tir croisé de Rafa mir, passer de Kamil rekik sur le balcon du quartier Espanyolista.

Avec du miel sur les lèvres, il restait l’Espanyol, qui était supérieur en seconde période mais n’a pas réussi à égaler le but initial de Séville qui, au final, a augmenté son avantage pour mettre fin à l’affrontement sans souffrir malgré l’infériorité numérique et pour ajouter le deuxième dans un ligne.