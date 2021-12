Le dossier Cup est rouvert. L’Espanyol rencontre Palencia Cristo Atlético mardi au deuxième tour de la Copa del Rey et le fera, encore une fois, avec une liste de convocations dans laquelle certaines premières épées manqueront comme cela s’est produit contre Solares au premier tour. La modeste équipe du Cantabrian First Regional a fait serrer les dents à celles de Vicente Moreno dans les derniers bars de La Estación et 2-3 devrait servir d’apprentissage pour qu’il n’y ait pas de place pour la détente à La Balastera.

Le stade de la Palencia, avec une meilleure infrastructure et 8 100 spectateurs – on s’attend à ce qu’il y en ait environ 7 000 – n’aura pas la présence de Diego López, Pedrosa, Keidi Bare et De Tomás. Moreno a déjà donné du repos au but et à l’attaquant au premier tour tandis que l’ailier et le milieu de terrain sont ceux qui sont laissés de côté au détriment de Cabrera et Embarba, rejets à leur époque et qu’ils le seront aujourd’hui. Óscar Gil et David López, blessés, et Dimata et Vadillo, qui ne sont pas à 100 %, sont les autres victimes. Max Svensson, Álvaro García, Rubén Sánchez et Roger Martínez, de la filiale, complètent la liste.

Le onze bleu et blanc devrait être le même que contre Solares, en proie au moins commun. Leur envie de briller sera affrontée par les élèves de Rubén Gala, qui subira la seule défaite de l’arrière droit Silva en raison d’une sanction après être descendu au Real Unión de Irún il y a deux semaines.

Avec un budget de 420.000 euros, le club de Palencia affronte une journée historique lors de son premier match contre une Primera. Septième de son groupe de Second RFEF, il vivra ce mardi une journée particulière avec l’illusion qu’il ne sera pas le dernier du tournoi KO, mais l’Espanyol ne veut pas qu’ils montent un Christ sur lui.

Compositions probables :

Palencia Cristo Atlético : William; Erik, Gallego, Abel, Morante ; Javi Bueno, lvaro, Diego González, Alfredo Sualdea ; Adrián Pérez et Edu Gallardo.

Espagnol: Joan Garcia; Miguelón, Calero, Sergi Gómez, Dídac ; Morlanes, Fran Mérida ; Wu Lei, Melendo, Melamed; et Loren.

Arbitre: Muñiz Ruiz (galicien).

Stade: Le ballast

Heure: 21h00.