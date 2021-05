L’Espanyol perd Raúl de Tomás à cause du COVID-19

Attaquant de l’Espanyol Raúl de Tomás Il est infecté par le coronavirus, comme il l’a lui-même confirmé sur les réseaux sociaux, et l’équipe se retrouve sans sa référence sur le terrain pour fêter une promotion à LaLiga Santander qui est sur le point de devenir mathématicien.

Le footballeur a été testé positif aux antigènes et l’infection a été confirmée par un test PCR. Il est actuellement confiné chez lui.

“Je veux confirmer que j’ai été testé positif au covid. Même si j’ai quelques symptômes légers, je me sens bien”, a écrit l’attaquant madrilène.

En outre, Raúl de Tomás Il a exprimé son intention de soutenir le bloc dans la phase finale: “Dites-vous que même si je voudrais être de toutes mes forces à La Romareda ce samedi et aider mes coéquipiers, je vais acclamer autant que possible de chez moi avec l’espoir que nous pouvons atteindre l’objectif. “

En fait, l’Espanyol sera une équipe première s’ils parviennent à marquer contre Saragosse ce samedi, une option qui semble tout à fait envisageable compte tenu du bon moment de jeu et des résultats de l’équipe catalane, qui n’a pas perdu de match depuis le 31 janvier dernier.

La baisse du RDT est particulièrement sensible pour le technicien, Vicente Moreno. L’attaquant est le meilleur buteur de l’équipe et de la catégorie avec 22 cibles. Dans tous les cas, son absence pour cause de coronavirus pourrait l’éloigner de la première place du classement des buteurs particuliers: Djurdjevic, du Sporting, ajoute 21.

