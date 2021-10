L’Espanyol rate le premier à domicile

L’Espanyol del Martínez Valero repart insatisfait. Dans un match de vraie folie, notamment en seconde période, les Bleu et Blanc ils ont laissé filer la première victoire à l’extérieur de la saison après être revenus du but à domicile après la pause. Les changements de Vicente Moreno ont changé le visage d’une équipe qui, bien qu’elle n’ait pas gagné, ils ont déjà cumulé trois dates sans perdre. Vicente Moreno a déjà montré tout au long de sa carrière d’entraîneur de Kakhol lavan que si quelque chose se passe bien, il vaut mieux ne pas y toucher. La preuve en est le onze qu’il a servi à Martínez Valero, avec un seul changement par rapport à celui qu’il a battu à Cadix lundi dernier. Loren Morón était assis et Wu Lei était celui qui a commencé, jouant sur la gauche. Embarba occupait la voie de droite et Melendo était la fonction attelage, derrière RDT.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Peut-être en raison du bon moment que traverse l’Espanyol, peut-être en raison du fait que 650 perroquets sont présents à Elche lors du premier grand déplacement post-pandémique, ou peut-être à cause d’une combinaison des deux, mais les hommes de Moreno sont sortis incités à le vert. Il a fallu 11 secondes à De Tomás pour charger sa jambe et tirer. Il recommence trois minutes plus tard. Et tout de suite après, Pedrosa l’a copié. Les joueurs avaient le but entre les sourcils et ils ont vite pris sur eux de le prouver.

Cet élan initial s’est estompé au fil des minutes. Elche s’avança et commença à dominer le ballon. Petit à petit, l’Espanyol a commencé à reculer et Fidel a été le premier à voir la porte, mordant la peau de Diego López. L’homme d’Elche, oui, était dans une position illégale et l’arbitre a annulé le but. Il n’a pas fait la même chose à Lucas Boyé, lorsqu’il a arraché le portefeuille d’un David López désemparé et a tiré sur Diego López avec une puissante main droite.

Un but qui ressemblait à une dalle pour les bleus et blancs. Ils se sont retrouvés accroupis dans leur terrain et très épais en attaque, avec un RDT erratique et un Darder, le phare du centre du terrain ce parcours, totalement disparu. Et l’équipe le remarque. Voyant le panorama, Vicente Moreno n’a pas hésité à déplacer le banc après la pause. Il a laissé Wu Lei et David López dans les vestiaires pour admettre Melamed et Morlanes.

Il a frappé celui de Masanasa, car les changements ont eu lieu immédiatement. Cinq minutes après avoir foulé le green, Morlanes a tiré une chaussure de l’avant impossible pour Kiko Casilla qui a servi à nouer. Mais cela ne le resterait pas. Car dans la pièce suivante, l’Espanyol a confirmé sa réaction. Pedrosa a aiguisé son poignard avec une course vers la gauche et a envoyé un centre que RDT, d’abord, a transformé en or. Le premier but de Madrid à l’extérieur cette saison.

L’équipe bleu et blanc n’a pas lâché le pied sur l’accélérateur, qui a eu plus d’une occasion de marquer le match. A également fait ses débuts Yangel Herrera, qui a joué ses premières minutes avec l’Espanyol. Mais la mauvaise nouvelle est arrivée dans les dernières minutes. Melendo et Óscar Gil ont dû se retirer blessés et, quand il a semblé qu’Elche ne savait pas comment générer le danger, le tirage au sort est venu. Benedetto a trouvé un rebond dans la surface et a égalisé le match. L’Espanyol est resté avec du miel sur les lèvres, qui a été sauvé dans le dernier jeu grâce à une bonne intervention de Diego López.