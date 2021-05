L’Espanyol recherche son billet pour Primera à La Romareda

le Espanol espère certifier cet événement en Saragosse son retour en First de manière mathématique, le même objectif que Majorque, auquel une victoire le laisserait également à un pas alors que la descente est de plus en plus comprimée dans la zone basse sauf pour Albacete, auquel un nouveau revers pourrait le laisser sans les quelques options dont vous disposez encore.

le Espanol, avec quatorze points d’avance sur le troisième, Almería, souhaite fêter son retour en Primera un an plus tard à La Romareda. Pour cela, ils devront gagner ou, s’ils font match nul ou perd, attendre que l’équipe andalouse fasse de même.

Tout est favorable pour l’équipe catalane, qui ne pourra pas compter sur sa possible fête avec l’attaquant Raúl de Tomás, qui sera faible en raison du coronavirus. De l’autre côté, Saragosse tentera d’aigrir cette promotion pour une autre semaine car, avec 43 points, ils voient la baisse à seulement trois et les urgences sont énormes.

Un pas presque définitif vers l’ascension est ce que le Majorque, qui visite La Rosaleda pour se mesurer à un Malaga qui, avec 49 points, caresse le salut mathématique et n’a pas beaucoup plus d’objectifs.

Ceux qui ont beaucoup en jeu sont les cinq équipes (Almería, Leganés, Sporting de Gijón, Gérone Oui Vallecano Ray) qui, dans une fourchette de six points, se battent pour les quatre postes de promotion.

le Almeria prendre l’avion pour se rendre à Ténérife, où l’équipe de l’île le recevra après quatre matchs sans gagner et avec l’intention d’ajouter une victoire qui lui donnera la permanence dans la catégorie pour une autre année.

le Sportif Il ne fait pas confiance à un Lugo en déclin et en chute libre après quinze jours sans victoire et, à El Molinón, il espère arrêter sa séquence de défaites particulière de cinq matchs sans célébrer une victoire.

Gérone, qui a atteint la sixième place occupée par le Rayo depuis plusieurs mois, se rendra à Las Gaunas pour affronter un Logroñés au bord de la relégation et en grand besoin de points.

A Butarque, deux footballeurs historiques de Madrid, Leganes Oui FoudreIls joueront un derby de haut vol dans lequel ils sont conscients qu’une victoire les boosterait dans le classement mais qu’une défaite ralentirait leurs intentions respectives de terminer en promotion.