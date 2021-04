L’Espanyol rend visite à l’équipe inférieure en pleine bonne séquence

Interdit de regarder la table. L’Espanyol visite le bas de la deuxième division au milieu d’une bonne série de bons résultats qui ne peuvent être arrêtés à Carlos Belmonte. Une étape où peu de bons résultats ont été récoltés à travers l’histoire. L’équipe Parakeet vient de devenir leader avec trois victoires consécutives, mais le vestiaire, malgré la bonne dynamique avec onze buts pour et un contre lors des trois derniers matchs, a les pieds sur terre. Ils veulent la quatrième victoire consécutive.

L’entraîneur, Vicente Moreno, a les pertes sûres de l’arrière central uruguayen Leandro Cabrera, en raison de l’accumulation de cartons jaunes, et de l’arrière droit blessé à long terme Miguelón. En outre, Les points positifs pour les coronavirus Lluís López et Melendo ne seront pas non plus.

L’équipe catalane a la version la plus inspirée de Raúl de Tomás, qui a marqué deux buts lors du match précédent contre Fuenlabrada. L’attaquant a réglé tout débat sur la question de savoir si l’Espanyol est meilleur avec lui ou sans lui et s’est imposé comme la référence offensive claire de l’équipe.

Espanyol Il n’a gagné qu’une seule fois sur le terrain d’Albacete, lors de la campagne 2000-01 lors d’un match de la Copa del Rey. Le reste des visites de l’équipe de perruches se sont soldées jusqu’à présent par quatre défaites et trois nuls.

Les blancs occupent la lanterne rouge, bien que l’égalité qui prévaut encore dans la partie inférieure du classement signifie qu’ils ne sont qu’à quatre points de la zone de permanence. L’entraîneur d’Albacete, Alejandro Menéndez, s’accroche à ces chiffres, qui a assuré que « bien que ce soit de plus en plus difficile et qu’il reste moins de jours, nous sommes comme il y a deux semaines » et que l’équipe est « dans le meilleur moment de la saison ». Que la bonne dynamique se poursuive pour l’Espanyol.

Alignements probables

Albacete: Nadal, Benito, Boyomo, Gorosito, Caballo, Álvaro Jiménez, Silvestre, Jean Jules, Álvaro Peña, Zozulia et Ortuño.

Espanol: Diego López; Óscar Gil, Calero, David López, Pedrosa; Keidi Baré, Darder; Embarba, Melamed, Puado et Raúl de Tomás.

Arbitre: López Toca (Comité cantabrique).

Stade: Carlos Belmonte.

Programme: 16h00.