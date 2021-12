L’Espanyol reprend le travail avec un œil sur Mestalla

L’Espanyol a été la première équipe de LaLiga Santander à se mettre au travail après la brève pause de Noël. Sans même pas le temps de digérer les cannellonis, l’équipe bleu et blanc a repris l’entraînement ce dimanche en pleine fête de Sant Esteve en vue du match de championnat le 31 décembre (16h00) à Mestalla.

Vicente Moreno a offert à ses joueurs un total de huit jours de fête, marge pour déconnecter et commencer à vider l’infirmerie pour la seconde moitié de la saison. Les services médicaux attendent l’évolution des blessés oscar Gil, Nany Dimata, David López Oui Allvaro Vadillo, ainsi qu’une Keidi Nu boiter ces derniers temps en raison d’un certain inconfort physique.

Même ainsi, le Espagnol aspire à terminer le premier tour avec 26 points et seulement trois unités des positions qui donnent accès au Ligue Europa, tant que vous remportez votre prochain engagement contre le Valence et leurs rivaux directs perdent. Un scénario plus que prometteur en l’absence d’une demi-saison, surtout compte tenu des piètres performances des perruches à l’extérieur, le grand must de cette Espagnol Désormais.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Les pupilles de Vicente Moreno Ils ont montré deux visages antagonistes au cours des 18 tours joués jusqu’à présent : pratiquement imbattable à domicile (où seul l’Atlético de Madrid a gagné, 1-2) et refusé à l’extérieur de Cornellà-El Prat. L’équipe des perruches ne sait toujours pas ce que c’est que de gagner à l’extérieur, où elle cumule un bilan de trois nuls et six défaites.

En fait, si seuls les matchs à l’extérieur étaient comptés, le Espagnol Ce serait l’avant-dernier et si les matchs à domicile étaient comptés, l’équipe Bleu et Blanc se classerait cinquième au classement de la ligue. Rien de plus représentatif que les six dernières journées : trois défaites en visite, trois victoires à domicile.

D’emblée, la querelle ne semble pas être le scénario le plus propice pour rompre avec cette mauvaise dynamique. Il faut remonter à la saison 2007-2008 pour retrouver la dernière victoire de Bleu et Blanc dans le domaine de Valence, avec des objectifs de Luis Garcia Oui Albert Riera dans une équipe dirigée par Ernesto Valverde. Mais les statistiques sont là pour les battre et si cet Espanyol veut aspirer à l’Europe, il doit commencer à gagner à l’extérieur.