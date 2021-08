L’Espanyol retrouve les fans 538 jours plus tard

Un an, cinq mois et 20 jours plus tard, l’Espanyol ressentira à nouveau le soutien de son équipe à domicile lors du match de ce samedi contre Villarreal (19h30). Les supporters, qui n’ont jamais tourné le dos à l’équipe même s’ils ont été relégués en seconde – laissant des moments inoubliables tels que les perruches mouchetées et les chaleureuses salutations au stade RCDE – retournent ce samedi dans le temple bleu et blanc. Au total, il y aura un peu plus de 11 000 perroquets ceux qui « rempliront » les tribunes autant qu’il est autorisé. Aucun des abonnés qui ont demandé l’entrée n’a été laissé de côté. Le joueur numéro ’12’ est de retour.

“On ressent du bonheur et de la nervositéou. Nous aurons à nouveau ce sentiment essentiel dans le football et nous voudrons avoir nos gens avec nous. Nous voulons jouer un grand jeu et leur montrer que nous sommes dévoués à la cause. Ils auront un rôle très important », a reconnu Vicente Moreno en avant-première. Peu d’indices ont donné au technicien perruche concernant les onze possibles, qui ressembleront à celui du premier jour à El Sadar. Darder – n’est plus sanctionné – et Dimata pointent du doigt la propriété au détriment de Fran Mérida et Wu Lei. “Il a peut-être plus de minutes, je ne sais pas s’il va étirer tout le match”, a déclaré Moreno à propos du Belge.

Contre Osasuna, il a joué une demi-heure, tandis que Javi puado joué tout un rôle. “Il s’est entraîné partiellement avec le groupe et on verra pour combien de minutes il compte”, a déclaré l’entraîneur de Massanassa concernant les options du vice-champion olympique. En principe, il n’est pas encore attendu comme partant, tout comme un Keidi nue que “la cheville va beaucoup mieux mais il faut y aller calmement”.

Réunions spéciales

Morlanes, prêté cette semaine par Villarreal à l’Espanyol, vise à avoir des minutes contre ses ex bien que pour les retrouvailles celle de Gérard Moreno. Celui de Santa Perpètua de Mogoda, qui a inscrit 39 buts et neuf passes décisives en 118 matches officiels en Bleu et Blanc, affronte à nouveau l’autre grand club de sa vie.

L’équipe d’Unai Emery s’accroche à sa silhouette pour chercher la première victoire en championnat après avoir fait ses débuts avec un match nul et vierge – comme l’Espanyol à El Sadar – contre Grenade. Chukwueze et Parejo sont encore bas tandis que la dernière recrue, Danjuma, arrive pour le duel. Pau Torres, en vacances, ne le sera pas. FoythUne fois son expulsion révoquée après que le comité eut emporté le premier jaune qu’il a vu contre les Nazaris, il fera une apparition au stade RCDE.

La seule absence de Vicente Moreno, sauf surprise, sera celui d’Aleix Vidal, un autre nouveau venu. “Nous allons évaluer s’il est apte à entrer cette semaine, la semaine prochaine ou attendre après la pause”, a déclaré l’entraîneur. Grand match contre le vice-champion de la Supercoupe d’Europe.

Compositions probables :

Espanol: Diego Lopez ; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Embarba, David López, Darder, Nico Melamed ; Raúl de Tomás et Dimata.

Villarréal : Rulli, Foyth, Albiol, Mandi, Pedraza ; Capoue, Trigueros, Yéremi Pino, Alberto Moreno ; Gérard Moreno et Boulayé Dia

Arbitre: Figueroa Vázquez (andalou).