Il a fallu beaucoup de temps pour arriver, mais dans le troisième match de pré-saison les Espagnol a marqué son premier but de préparation. Raul De Tomás était chargé d’ouvrir le compte de pointage, mais il ne servait qu’à sauver un match nul contre Grenade qui était du plus au moins dans la réunion. Vicente Moreno est revenu sur le banc perruche après avoir vaincu le Covid, et les sentiments restent positifs bien que l’absence de but soit concernée.

Le Espagnol c’est lui la seule équipe de première division qui n’a pas encore signé de contrat, en attendant la confirmation officielle de Sergi Gomez. Ainsi, le onze de cette pré-saison reste le même que la saison dernière, avec la seule nouveauté aujourd’hui dans l’objectif de l’équipe des jeunes. Joan García. TDR, Embarba Oui Darder Ils sont revenus pour mener le jeu offensif d’une équipe qui devra s’habituer à ne pas être le dominant dans tous les matchs à son retour dans l’élite.

Duarte a dépassé la Grenade renouvelée de Robert Moreno au début du jeu avec une tête au début d’une faute latérale. On voit déjà le cachet du coach catalan, avec un 4-3-3 très marqué et avec Monchu Oui Mile aux commandes du centre du terrain. Il sera intéressant de voir comment l’équipe de l’équipe nasride s’adapte à un style de jeu complètement différent de celui avec lequel elle s’est entraînée. Diego Martinez.

Tomás est toujours le meilleur

La première partie s’est terminée par une victoire de grenade pour le minimum et avec le Espagnol laissant le même sentiment que lors des matchs précédents : bon jeu et présence sur le terrain, mais avec le manque de punch comme principal handicap. Oui, garde TDR dans l’effectif, c’est l’un des grands atouts des Bleus et Blancs dans leur retour en première division.

Il ne pouvait pas s’agir d’un autre qui a marqué le premier but de la Espagnol en pré-saison. Centre exquis de Victor Gomez de la droite et une tête inattaquable de l’attaquant madrilène. Les innombrables changements dans les deux équipes réduisaient le rythme compétitif du match et les tables étaient le résultat final. Le Le prochain match amical de l’équipe Perico sera contre Cadix, où les hommes de Vicente Moreno tenteront de décrocher la première victoire de la pré-saison.